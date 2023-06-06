Müge Anlı'da akılalmaz gerçeklerin ortaya çıktığı Büyükşen cinayetinde son dakika: "İçin rahat olsun onları öldürttüm" Gerekçeli karar açıklandı
Müge Anlı'da akılalmaz gerçeklerin ortaya çıktığı Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davasında katil ve azmettiricilerine veriler 2'şez müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 305 sayfalık kararda azmettirici Abdullah Başdemir'in sevgilisi Esra Taş'a 'Adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' dediğine yer verildi. İşte detaylar...
06.06.2023 09:13 - Son Güncelleme: 06.06.2023 09:53
"İÇİN RAHAT OLSUN ONLARI ÖLDÜRTTÜM"
Müge Anlı'da akılalmaz gerçeklerin ortaya çıktığı Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Gerekçeli karar açıklandı...
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşandı. 3 Eylül 2018 tarihinde Büyükşen ailesinin evine giren kar maskeli katil, Metin ve Nejla Büyükşen çiftini tüfekle vurarak öldürürken evde bulunan çiftin kızları Fatma Büşra Büyükşen'i (26) de yaralandı.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar 5 Mayıs tarihinde açıklanan kararda Ertuğrul Çelik, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4 yıl, Fatma Büşra Büyükşen'i 'yaralama' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.