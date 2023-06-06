Müge Anlı'da akılalmaz gerçeklerin ortaya çıktığı Büyükşen cinayetinde son dakika: "İçin rahat olsun onları öldürttüm" Gerekçeli karar açıklandı

Abdullah Başdemir ve Esra Taş da 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis, 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçuna azmettirme' suçundan da 4 yıl hapse mahkum edildi. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen'de delil yetersizliğinden etti.