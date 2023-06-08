Kadıköy’de ’ağır’ kaza: Elektrik direğine çarptı

"BURADA KAZALAR ÇOK OLUYOR"

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Selim Aydın, "Ben evde oturuyordum, çok yüksek bir gürültü duydum. Hemen o gürültüye geldim. Herhalde tahminim virajı alamadı beyefendi, çok geçmiş olsun. Buralarda bu tarz kazalar çok oluyor. Sürücülerin daha dikkatli kullanmasını istiyorum. Ben geldiğimde araç koltuğunda biri vardı ve onu çıkartmaya çalışıyorlardı. Bilinci yarı açık, yarı kapalı gibiydi" dedi.