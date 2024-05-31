Müge Anlı ve Tatlı Sert'te mide bulandıran bir olay yaşandı. Selahattin Yalnız ve Fitnat çifti üvey kızlarının kendilerini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı da alarak kaçtığını iddia etti. Ancak gerçek bambaşka çıktı. 2 genç kız, kayıplarının 15. gününde bulundu. Kayıp kızlar, üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri cinsel saldırıda bulunduğunu satırla saldırdığını ve dövdüğünü söyledi. Kızlar gözyaşları içinde "Selahattin bize 'Dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bizi korkutup istismar ediyordu" dedi. Müge Anlı'nın 2. Palu ailesi olarak nitelendirdiği olayla ilgili savcılık harekete geçti. Selahattin, 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili Fitnat da emniyete getirildi. Bu esnada vatandaşların linç girişimini polis önledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Müge Anlı'da ortaya çıkan olay herkesin kanını dondurdu. Muğla'da yaşayan 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir iddialara göre 17 Mayıs akşamı Figen Tülay'ın annesi Fitnat ve sevgilisi Selahattin'i ilaçlarla uyutup Bahar'ın kardeşi Gizem'i de darpedip kayıplara karıştı.
Selahattin, üvey kızı Tülay ve arkadaşı Bahar'ın evdeki 65 bin lirayı da aldığını belirtti. Bahar ve Gizem'in Selahattin'in komşularının kızı olduğu anneleri vefat ettikten sonra kızların 4 yıldır Fitnat ve Selahattin çiftinin yanında kaldığı öğrenildi.Öz kızı olmamasına rağmen Tülay'a yıllardır baktığını söyleyen ve diğer kızlara da babalık ettiğini iddia eden Selahattin, "Ben ne yaptım size? Beni öldürmeye kalktınız? Bunlar benim kızlarımın yapacağı şey değil. Birileri onlara akıl vermiş" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
KAYIP KIZLAR BULUNDU
Programın bugün yayınında (31 Mayıs Cuma) Figen ve Bahar adlı kardeşler kayıplarının 15. gününde bulundu. İki genç kız, stüdyoya geldi. Anlı, Selahattin'e bağlandı. Müge Anlı ilk olarak "Gözünüz aydın. Kızlar bulundu" derken Selahattin de "Teşekkür ederiz. Biliyorum" dedi. Bunun üzerine stüdyodan alkışlar gelirken Müge Anlı "Dur hiç alkışlamayın" dedi.
Kayıp kızlar, üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri cinsel saldırıda bulunduğunu, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi. Kızlar gözyaşları içinde "Selahattin bize 'Dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bizi korkutup cinsel saldırıda bulunuyordu" dedi
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