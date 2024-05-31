Müge Anlı'da mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek bambaşka çıktı! Gözaltına alındılar

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te mide bulandıran bir olay yaşandı. Selahattin Yalnız ve Fitnat çifti üvey kızlarının kendilerini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı da alarak kaçtığını iddia etti. Ancak gerçek bambaşka çıktı. 2 genç kız, kayıplarının 15. gününde bulundu. Kayıp kızlar, üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri cinsel saldırıda bulunduğunu satırla saldırdığını ve dövdüğünü söyledi. Kızlar gözyaşları içinde "Selahattin bize 'Dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bizi korkutup istismar ediyordu" dedi. Müge Anlı'nın 2. Palu ailesi olarak nitelendirdiği olayla ilgili savcılık harekete geçti. Selahattin, 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili Fitnat da emniyete getirildi. Bu esnada vatandaşların linç girişimini polis önledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.