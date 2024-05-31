Malatya'da 7 büyüklüğünde deprem riski! Prof. Dr. Hasan Sözbilir "128 fayı inceledik" diyerek uyardı! | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden derinden etkilenen iller arasında Malatya da yer alırken Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den yeni bir açıklama daha geldi. Sözbilir, bölgede 128 fayı incelediklerini ifade ederek, "Malatya Fayı'nı oluşturan 3 segmentin her birinin kendi başına kırılması halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir" dedi. İşte detaylar...