Malatya'da 7 büyüklüğünde deprem riski! Prof. Dr. Hasan Sözbilir "128 fayı inceledik" diyerek uyardı! | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden derinden etkilenen iller arasında Malatya da yer alırken Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den yeni bir açıklama daha geldi. Sözbilir, bölgede 128 fayı incelediklerini ifade ederek, "Malatya Fayı'nı oluşturan 3 segmentin her birinin kendi başına kırılması halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir" dedi. İşte detaylar...
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli geniş bir alanı etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.
Depremden sonra DEÜ, TÜBİTAK'ın paydaş kuruluşları İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve birçok üniversiteden bilim insanıyla deprem bölgesine gitti.
Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri doğrudan etkileyebilecek faylar üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı.