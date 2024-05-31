Adana'da hayrete düşüren "aldatma" ilanı: Görenler telefonunu çıkardı

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile "Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün" yazılı ilan asıldı.



