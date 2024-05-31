Adana'da hayrete düşüren "aldatma" ilanı: Görenler telefonunu çıkardı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile "Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün" yazılı ilan asıldı.
"ALDATMA KONUSUNDA PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ"
Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile 'Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor', 'Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun', 'Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz' yazıları dikkat çekti.
İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.