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Adana'da hayrete düşüren "aldatma" ilanı: Görenler telefonunu çıkardı

Adana'da sokaklara aldatma ilanı asıldı. Kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile 'Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün' yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:58 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:58
Adana’da hayrete düşüren aldatma ilanı: Görenler telefonunu çıkardı 1

Adana'da sokaklara asılan "aldatma" ilanı görenleri şaşkına çevirdi.

Adana’da hayrete düşüren aldatma ilanı: Görenler telefonunu çıkardı 2

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile "Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün" yazılı ilan asıldı.

Adana’da hayrete düşüren aldatma ilanı: Görenler telefonunu çıkardı 3

"ALDATMA KONUSUNDA PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ"

Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile 'Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor', 'Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun', 'Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz' yazıları dikkat çekti.
İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

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