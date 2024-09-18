Müge Anlı'da ilginç anlar! Aybeniz Top kaçırıldı mı? Dakikalar içinde çözüldü! Ses kaydı dinletti! Evliyim yazısı herkesi şaşırttı!

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'tan 14 Eylül Cumartesi günü kaybolan 24 yaşındaki Aybeniz Top'u aramak için erkek arkadaşı Hasan, Müge Anlı stüdyolarında soluğu aldı. Hasan, Aybeniz'in ayağının kırık olduğunu ve yanında 3 yaşındaki oğlu ile ortadan kaybolduğunu açıkladı. Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a, "Hasan benim gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Kurtar beni. Oğlumu bul, anneme teslim et" gibi ses kayıtları attığı ortaya çıktı. Hasan'ın Aybeniz 'bana geri dönsün anlıma evli yazarım' sözünü vermesi ise herkesi şaşırttı.