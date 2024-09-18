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Müge Anlı'da ilginç anlar! Aybeniz Top kaçırıldı mı? Dakikalar içinde çözüldü! Ses kaydı dinletti! Evliyim yazısı herkesi şaşırttı!

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'tan 14 Eylül Cumartesi günü kaybolan 24 yaşındaki Aybeniz Top'u aramak için erkek arkadaşı Hasan, Müge Anlı stüdyolarında soluğu aldı. Hasan, Aybeniz'in ayağının kırık olduğunu ve yanında 3 yaşındaki oğlu ile ortadan kaybolduğunu açıkladı. Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a, "Hasan benim gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Kurtar beni. Oğlumu bul, anneme teslim et" gibi ses kayıtları attığı ortaya çıktı. Hasan'ın Aybeniz 'bana geri dönsün anlıma evli yazarım' sözünü vermesi ise herkesi şaşırttı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 12:29 Güncelleme Tarihi18 Eylül 2024, 12:48
Müge Anlı’da ilginç anlar! Aybeniz Top kaçırıldı mı? Dakikalar içinde çözüldü! Ses kaydı dinletti! Evliyim yazısı herkesi şaşırttı! 1

Müge Anlı'da yine ilginç bir olay yaşandı. Hasan Fırtına İstanbul Esenyurt'tan 14 Eylül Cumartesi günü kaybolan 24 yaşındaki Aybeniz Top'u aramak için Müge Anlı stüdyosunda soluğu aldı.

Müge Anlı’da ilginç anlar! Aybeniz Top kaçırıldı mı? Dakikalar içinde çözüldü! Ses kaydı dinletti! Evliyim yazısı herkesi şaşırttı! 2

Hasan, sevgilisi Aybeniz'in yanında 3 yaşındaki oğlu ile ortadan kaybolduğunu açıkladı. Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a, "Hasan benim gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Kurtar beni. Oğlumu bul, anneme teslim et" gibi ses kayıtları attığı ortaya çıktı.

Aybeniz Top oğlu ile birlikte alıkonduğu iddiası!

Müge Anlı’da ilginç anlar! Aybeniz Top kaçırıldı mı? Dakikalar içinde çözüldü! Ses kaydı dinletti! Evliyim yazısı herkesi şaşırttı! 3

Aybeniz ve Hasan'ın 1 yıldır nikahsız bir birliktelik yaşadığı öğrenildi. İkilinin arkadaşlıklarının ise 8 yıl önceye dayandığı belirlendi.

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