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Aybeniz Top oğlu ile birlikte alıkonduğu iddiası! Müge Anlı'da canlı yayında konuştu
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Aybeniz Top oğlu ile birlikte alıkonduğu iddiası! Müge Anlı'da canlı yayında konuştu

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 12:42 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 12:47

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'tan 14 Eylül Cumartesi günü kaybolan 24 yaşındaki Aybeniz Top'u aramak için erkek arkadaşı Hasan, Müge Anlı stüdyolarında soluğu aldı. Hasan, Aybeniz'in ayağının kırık olduğunu ve yanında 3 yaşındaki oğlu ile ortadan kaybolduğunu açıkladı. Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a, "Hasan benim gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Kurtar beni. Oğlumu bul, anneme teslim et" gibi ses kayıtları attığı ortaya çıktı. Hasan'ın Aybeniz 'bana geri dönsün anlıma evli yazarım' sözünü vermesi ise herkesi şaşırttı. Öte yandan canlı yayına katılan Aybeniz, Aybeniz, "Ben Hasan'dan kaçtım. Kendisi beni bayılttı. Ben İstanbul dışındayım. Beni zorla tuttu. Nikahımız yoktu zaten. Kayıp değilim ben. Hasan oyun çeviriyor. Ses kayıtları bana ait değil" şeklinde konuştu.

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