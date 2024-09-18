PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi? O istatistik açıklandı: Zirvedeki ile şaşıracaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı. Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. "Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor?" sorusu yanıt bulurken istatistiklerde sıralanan iller de dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 11:47 Güncelleme Tarihi18 Eylül 2024, 11:47
Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi? O istatistik açıklandı: Zirvedeki ile şaşıracaksınız 1

Türkiye İstatistik Kurumu "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı. Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2020-2022 dönemi için 77,5 yıl olarak hesaplanmıştı.

KİM DAHA UZUN YAŞIYOR: KADINLAR MI ERKEKLER Mİ?

"Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor?" sorusu yanıt bulurken istatistiklerde sıralanan iller de dikkat çekti.

Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi? O istatistik açıklandı: Zirvedeki ile şaşıracaksınız 2

Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yılı buluyor.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,9 yıl, kadınlar için 66,1 yıl oldu.

Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi? O istatistik açıklandı: Zirvedeki ile şaşıracaksınız 3

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,1 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46,6 yıl, kadınlarda 51,5 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak hesaplandı.

SON DAKİKA