Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi? O istatistik açıklandı: Zirvedeki ile şaşıracaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı. Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. "Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor?" sorusu yanıt bulurken istatistiklerde sıralanan iller de dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı. Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2020-2022 dönemi için 77,5 yıl olarak hesaplanmıştı.
KİM DAHA UZUN YAŞIYOR: KADINLAR MI ERKEKLER Mİ?
"Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor?" sorusu yanıt bulurken istatistiklerde sıralanan iller de dikkat çekti.
Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yılı buluyor.
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,9 yıl, kadınlar için 66,1 yıl oldu.