Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi? O istatistik açıklandı: Zirvedeki ile şaşıracaksınız

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Türkiye İstatistik Kurumu "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı. Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2020-2022 dönemi için 77,5 yıl olarak hesaplanmıştı.

KİM DAHA UZUN YAŞIYOR: KADINLAR MI ERKEKLER Mİ?

"Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor?" sorusu yanıt bulurken istatistiklerde sıralanan iller de dikkat çekti.