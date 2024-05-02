Müge Anlı'da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin'e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Nuran Şahin 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'da ortadan kayboldu. Şahin'in kaybının ardından iki gün sonra, komşusu Gökmen Kaya'nın da ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Şüpheli Gökmen Kaya'nın evinde ve aracında, Nuran Şahin'e ait izler arandı. Yayına bağlanan izleyicilerin sözleri ise hayrete düşürdü. Yayına bağlananlar Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını iddia etti. Ortaya çıkan otel kayıtları ise Nuran Şahin hakkında yeni detaylar elde edilmesine sebep oldu. Anlı, canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu. Yayına bağlanan bir izleyici, "Çekek mevkinde köpekler havlıyordu. Ben arama köpekleri sandım ama şu an taşlar yerine oturdu." dedi. Bu sözler üzerine ekipler bölgeye gitti. Nuran Şahin olayı nedir? Nuran Şahin'e ne oldu? İşte çarpıcı olayın detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine enteresan bir olay ele alındı. 52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan günü ortadan kayboldu. Şahin'in kaybının ardından 51 yaşındaki komşusu Gökmen Kaya olarak bilinen Fethıullah Kaya'ya da ulaşılamadı.
Nuran Şahin'in kızı Sinem, annesinin kaybından Gökmen'i sorumlu tuttu.
"ANNEM ÖYLE BİRİSİ DEĞİL"
Müge Anlı'nın 'beraber kaçmış olabilirler mi?' sorusunu kesin bir dille reddeden Sinem, "Keşke öyle olsa yine anneme sahip çıkarım. Annem asla öyle bir kadın değildi. Yalnızca annemi bulmak istiyorum. İsterse 50 çocukla gelsin. Kaçmış olsun umurumda değil. Ben yine sahip çıkarım. Anne beni duyuyorsan çık gel." diyerek yanıtladı.
Kızı, Nuran Şahin'e Gökmen olarak bilinen 3 çocuk babası Fetullah Kaya'nın bir şey yapmış olabileceğini söyledi. Sinem, "Annem 17 Nisan Çarşamba günü 18:28'den sonra bir daha görülmedi. Köyde yardıma ihtiyacımız olsa Fethullah Kaya'dan yardım alırdık. Annem, göğüs kanserinden tedavi görüyordu. Antalya'ya gidip geliyordu. Kaybolduğu gün Alanya'ya arkadaşı Zeynep teyzenin yanına gidiyor. Ona normalde Antalya'ya gideceğini ama bir huzursuzluk sezdiğini bu neden kendisine geldiğini söylüyor. Akşama kadar beraber oturmuşlar. Fethullah Kaya'dan kendisini eve bırakmasını istemiş. Fethullah Kaya, annemi almış. Daha sonra haber alamadık. Anneme ulaşamayınca Fethullah Kaya'yı aradım ancak telefonda bana annemi bırakmadığını söyledi. Daha sonra ise kayıplara karıştı" sözleriyle yaşananları anlattı.