Müge Anlı'da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin'e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Nuran Şahin 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'da ortadan kayboldu. Şahin'in kaybının ardından iki gün sonra, komşusu Gökmen Kaya'nın da ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Şüpheli Gökmen Kaya'nın evinde ve aracında, Nuran Şahin'e ait izler arandı. Yayına bağlanan izleyicilerin sözleri ise hayrete düşürdü. Yayına bağlananlar Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını iddia etti. Ortaya çıkan otel kayıtları ise Nuran Şahin hakkında yeni detaylar elde edilmesine sebep oldu. Anlı, canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu. Yayına bağlanan bir izleyici, "Çekek mevkinde köpekler havlıyordu. Ben arama köpekleri sandım ama şu an taşlar yerine oturdu." dedi. Bu sözler üzerine ekipler bölgeye gitti. Nuran Şahin olayı nedir? Nuran Şahin'e ne oldu? İşte çarpıcı olayın detaylar...