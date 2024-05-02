Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümü hakkında flaş gelişme: Mezarı açılacak! Sevgili kıskançlığı detayı: Saçlarını ve kaşlarını kazıyordu

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ABD'de ölü bulunduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Yağmur Taktaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi. Yağmur Taktaş'ın teyzesi ise kan donduran bir detaydan bahsetti. Yeğeninin darbedilip aç bırakıldığını söyleyen teyze "Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu" ifadelerini kullandı.
'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.