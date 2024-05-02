Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi? Münevver Karabulut'un babasından ilk açıklama

Türkiye, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından işlenen Münevver Karabulut cinayetiyle derinden sarsılmıştı. Katil Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim olmuş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2014 yılında Cem Garipoğlu'nun intihar haberi geldi ancak Münevver Karabulut'un ailesi kızlarının katillerinin ölmediğini kaçırıldığı iddiasıyla mezarının açılması talebinde bulundu. Söz konusu talebin ardından Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programına katılan baba Karabulut, "Bu iş fotoğraflarla olur mu? İnanmıyorum" dedi. Peki otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? İşte detaylar...