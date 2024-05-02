Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi? Münevver Karabulut'un babasından ilk açıklama

Türkiye, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından işlenen Münevver Karabulut cinayetiyle derinden sarsılmıştı. Katil Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim olmuş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2014 yılında Cem Garipoğlu'nun intihar haberi geldi ancak Münevver Karabulut'un ailesi kızlarının katillerinin ölmediğini kaçırıldığı iddiasıyla mezarının açılması talebinde bulundu. Söz konusu talebin ardından Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programına katılan baba Karabulut, "Bu iş fotoğraflarla olur mu? İnanmıyorum" dedi. Peki otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? İşte detaylar...
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. Garipoğlu'nun otopsi incelemesiyle ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi, 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videoları izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı.
MEZAR AÇILSIN TALEBİ
Bilirkişi raporunun bir örneği Karabulut ailesine de sunuldu. Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar dikkat çekti. Karabulut ailesi avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması taleplerini yinelendi.
GÖZLER SAVCILIK KARARINDA
Mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, aralarında otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri, ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulunuldu. Düğümü savcılığın mezarın açılıp açılmaması hakkında vereceği kararın çözmesi bekleniyor.