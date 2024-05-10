710 yıllık kan donduran kehanet ortaya çıkarıldı! O ülkeler eninde sonunda yok olacak

1927 yılında doğan ve zaman yolculuğu iddialarıyla tanınan Al Bielek, ölümüne kadar pek çok kehanetiyle dikkat çekti. Özellikle 2025 yılına dair öngörüleri, dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Bielek, 2011 yılında hayatını kaybetti, ancak kehanetleri hâlâ günümüzde tartışılmaya devam ediyor. İddiaları arasında en dikkat çeken nokta ise ülkelerin yok olacağına dair korkunç tahmini oldu.