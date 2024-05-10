1927 yılında doğan ve zaman yolculuğu iddialarıyla tanınan Al Bielek, ölümüne kadar pek çok kehanetiyle dikkat çekti. Özellikle 2025 yılına dair öngörüleri, dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Bielek, 2011 yılında hayatını kaybetti, ancak kehanetleri hâlâ günümüzde tartışılmaya devam ediyor. İddiaları arasında en dikkat çeken nokta ise ülkelerin yok olacağına dair korkunç tahmini oldu.
Bielek, ABD ordusunun İkinci Dünya Savaşı sırasında "görünmez" bir savaş gemisi yaratmak amacıyla yürüttüğü Philadelphia Deneyi'nin bir parçası olduğunu öne sürdü. Bielek'e göre, 1940 yılında USS Eldridge adlı gemiden kardeşiyle birlikte okyanusa atıldılar ve kendilerine geldiklerinde 2749 yılına ışınlanmışlardı.
2025 YILI VE ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI
Zaman yolcusu Al Bielek, 2025 yılına dair korkunç bir öngörüde bulundu
Ona göre, 2025 yılına kadar dünya hükümetlerinin çoğu dağılacak ve üç milyon insan nükleer bir dünya savaşı sonucu hayatını kaybedecekti.