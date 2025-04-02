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Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir? 2 kayıp çocuk, cinayet ve çetrefilli aile ilişkisi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vedat Kaya, 2002 senesinde İstanbul'dan kaybolduğunu söylediği 2,5 yaşındaki oğlu Umut'u bulmak için programa katıldı. Umut'un annesi Zeynep'in Oğuzhan isimli bir çocuğunun daha olduğu ve onun da ortadan kaybolduğu öğrenildi. Zeynep, kendisine o dönem beraberlik yaşadığı bir polisin yardımcı olduğunu söyledi. Anlı, kısa süre içerisinde Oğuzhan'a ulaştı. Olayın detayları dehşete düşürdü.

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takvim.com.tr
Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir?

Vedat Kaya, 2002 senesinde İstanbul'dan kaybolduğunu söylediği 2,5 yaşındaki oğlu Umut'u bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'te soluğu aldı. 3 Nisan 2002 yılında Umut'u annesine götürdüğünü söyleyen Kaya, çocuğu geri almak için gittiğinde evladının Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğrendiğini ifade etti.

Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir? 2 kayıp çocuk, cinayet ve çetrefilli aile ilişkisi

Kaya, Umut'un annesi Zeynep ile 1 yıl evli kaldığını bu ilişki esnasında ihanete uğradığını ifade ederek, "Eşim Zeynep'i ağabeyinin arkadaşı ile yakaladım. Sonra boşandım" dedi.

Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir? 2 kayıp çocuk, cinayet ve çetrefilli aile ilişkisi

CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Kayıp çocuğun annesi ve babası 23 sene sonra canlı yayında karşı karşıya geldi. Zeynep Hanım, "11 yaşında bana iftira atıldı. Evden kaçtım sonra Vedat ile tanıştım. Umut oldu. Vedat çocuğa bakmadı. O dönem polis olan Murat isimli kişi ile tanıştım. Murat ile çocuğu Ümraniye Rüzgarlı Sokak'ta bir evin önüne bıraktık. Polis otosu gelince oradan uzaklaştık. Daha sonra savcıya gittik. Orada çocuğumun evlatlık verilmesine onay verdim" dedi.

Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir? 2 kayıp çocuk, cinayet ve çetrefilli aile ilişkisi

BEBEĞİN BABASI BAŞKA BİRİSİ

O dönem apartmanın önünde çocuğu bulan kişilere ulaşıldı. Çocuğun yanında bir not olduğu öğrenildi. Notun üzerinde "Allah rızası için bebeğime bakın" yazdığı ortaya çıktı. Murat isimli kişi yayına bağlandı. Murat tüm bu iddiaları yalanlayarak "Zeynep bana Umut'un babası Vedat değil başka birisi demişti" dedi.

Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir? 2 kayıp çocuk, cinayet ve çetrefilli aile ilişkisi

"MURAT YEĞENİMİ VURDU"

Umut'un anneannesi Gül'den de çarpıcı açıklamalar geldi. Gül, "Kızım bir ara ağabeyimin oğlunun yanına kaçtı. Sonra bu Murat isimli kişi silahla yeğenimi vurdu. Daha sonra mesleğinden ihraç edildi." dedi. Anneanne Gül, kızının Oğuzhan isimli bir çocuğu daha olduğunu onun da ortadan kaybolduğunu açıkladı.

Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir?

2. ÇOCUK BULUNDU

Zeynep Hanım bu iddiaları reddetti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Oğuzhan'ın şu an cezaevinde olduğu ve bir aile tarafından evlat edinildiği öğrenildi. Oğuzhan'ı evlat edinen ve yetiştiren Arife Erdoğan, "Eşim Musa, Zeynep'ten bir çocuk evlat edineceğini söyledi. Çocuğu hastaneden aldık." dedi.

Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir? 2 kayıp çocuk, cinayet ve çetrefilli aile ilişkisi

"ÇOCUĞU GÖRDÜLER"

Arife Hanım, Oğzuhan'ın isminin Oğulcan olarak değiştiriklerini ifade etti. Anlı, Zeynep'in Oğulcan'ın neden cezaevine girdiğini sormadığına dikkat çekti. Yayına gelen Arife Hanım, "Zeynep'in annesi Gül'ün her şeyden haberi vardı. Zeynep, çocuğu evlat verdikten 1 sene sonra polis Murat ile evime geldi. Çocuğu gördüler." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir? 2 kayıp çocuk, cinayet ve çetrefilli aile ilişkisi

Arife Hanım, Oğulcan'ın annesi ile görüşmek istemediğini söyledi. Anlı, olayın kilit ismi Murat Bey'in telefonlarını açmadığını da açıkladı.

Müge Anlıda akılalmaz olay! Umut Kayaya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım
Müge Anlı'da akılalmaz olay! Umut Kaya'ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım