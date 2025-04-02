Müge Anlı Umut Kaya olayı nedir? 2 kayıp çocuk, cinayet ve çetrefilli aile ilişkisi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vedat Kaya, 2002 senesinde İstanbul'dan kaybolduğunu söylediği 2,5 yaşındaki oğlu Umut'u bulmak için programa katıldı. Umut'un annesi Zeynep'in Oğuzhan isimli bir çocuğunun daha olduğu ve onun da ortadan kaybolduğu öğrenildi. Zeynep, kendisine o dönem beraberlik yaşadığı bir polisin yardımcı olduğunu söyledi. Anlı, kısa süre içerisinde Oğuzhan'a ulaştı. Olayın detayları dehşete düşürdü.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 11:58 Paylaş







Vedat Kaya, 2002 senesinde İstanbul'dan kaybolduğunu söylediği 2,5 yaşındaki oğlu Umut'u bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'te soluğu aldı. 3 Nisan 2002 yılında Umut'u annesine götürdüğünü söyleyen Kaya, çocuğu geri almak için gittiğinde evladının Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğrendiğini ifade etti.

Kaya, Umut'un annesi Zeynep ile 1 yıl evli kaldığını bu ilişki esnasında ihanete uğradığını ifade ederek, "Eşim Zeynep'i ağabeyinin arkadaşı ile yakaladım. Sonra boşandım" dedi.

CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER Kayıp çocuğun annesi ve babası 23 sene sonra canlı yayında karşı karşıya geldi. Zeynep Hanım, "11 yaşında bana iftira atıldı. Evden kaçtım sonra Vedat ile tanıştım. Umut oldu. Vedat çocuğa bakmadı. O dönem polis olan Murat isimli kişi ile tanıştım. Murat ile çocuğu Ümraniye Rüzgarlı Sokak'ta bir evin önüne bıraktık. Polis otosu gelince oradan uzaklaştık. Daha sonra savcıya gittik. Orada çocuğumun evlatlık verilmesine onay verdim" dedi.

BEBEĞİN BABASI BAŞKA BİRİSİ O dönem apartmanın önünde çocuğu bulan kişilere ulaşıldı. Çocuğun yanında bir not olduğu öğrenildi. Notun üzerinde "Allah rızası için bebeğime bakın" yazdığı ortaya çıktı. Murat isimli kişi yayına bağlandı. Murat tüm bu iddiaları yalanlayarak "Zeynep bana Umut'un babası Vedat değil başka birisi demişti" dedi.