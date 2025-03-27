Umut'un anneannesi Gül de stüdyoya geldi. Anneannenin iddiaları olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Anneanne, "Benim kızım 14 yaşında evden kaçtı. Murat isimli birisine kaçtı. Ondan bir kız çocuk sahibi oldu. İlişkileri yürümeyince Vedat'a kaçmış. Vedat, Zeynep'i yatağında Tuncay Yılmaz isimli kişi ile basmış. Tuncay ile 2 senelik bir birlikteliği oldu. Tuncay'dan ayrıldı. Öz dayımın oğlu bir polis vardı benden yaşça büyüktü daha sonra onun yanına kaçtı. Kızım o adamın yuvasını yıktı." dedi.