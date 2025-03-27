Müge Anlı'da akılalmaz olay! Umut Kaya'ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine akılalmaz bir olay yaşandı. Vedat Kaya, 2002 senesinde İstanbul'dan kaybolduğunu söylediği 2,5 yaşındaki oğlu Umut'u bulmak için programa katıldı. 3 Nisan 2002 yılında Umut'u annesine götürdüğünü söyleyen Kaya, çocuğu geri almaya gittiğinde Umut'un Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğrendiğini anlattı. Bu ifadelere inanmayan Müge Anlı, olayın peşine düştü. Ortaya çıkanlar herkesin ağzını açık bıraktı.
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Vedat Kaya, 2002 senesinde İstanbul'dan kaybolduğunu söylediği 2,5 yaşındaki oğlu Umut'u bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 3 Nisan 2002 yılında Umut'u annesine götürdüğünü söyleyen Kaya, çocuğu geri almak için gittiğinde evladının Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğrendiğini söyledi.
Kaya Umut'un annesi ile 1 yıl evli kaldığını bu ilişki esnasında ihanete uğradığını ifade ederek,
"Eşim Zeynep'i ağabeyinin arkadaşı ile yakaladım. Sonra boşandım" dedi.
OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI
Olay gününü anlatan Kaya,
"3 Nisan 2002 tarihinde annesi Umut'u özlediğini söyledi. Umut'u bıraktım. Sonra akşam saatlerinde almak için gittim. Annesi Umut'un kapıda oynadığını söyledi. '2,5 yaşındaki çocuk kapıda nasıl oynar?' dedim. Çocuk kapıda yoktu. Sokakta bir teyze gördüm ona sordum. Teyze, çocuğu polisin alıp götürdüğünü söyledi. Karakola gittim. Beni Eminönü'ne yönlendirdiler. Orada çocuğun evlatlık verildiğini öğrendim. " dedi.
MÜGE ANLI İNANMADI
Anlı, Kaya'nın anlattıklarına ikna olmadığını dile getirerek,
"Tamamen yalan söylüyorsunuz. Buna inanmam mümkün değil" şeklinde konuştu. Umut'un annesi Zeynep Hanım, yayına bağlandı. Zeynep Hanım, "Ben o zaman 16 yaşındaydım. Çocuğa bakamıyordum. O nedenle çocuğu verdim bunu kendisi de biliyor. Babasının bilmediği bir şey yok." İfadelerini kullandı. Anlı, "İkiniz de doğruyu anlatmıyorsunuz. Anne çocuğu başka bir isimle evlatlık vermiş olabilir." diyerek tepki gösterdi.
Umut'un anneannesi Gül de stüdyoya geldi. Anneannenin iddiaları olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Anneanne,
"Benim kızım 14 yaşında evden kaçtı. Murat isimli birisine kaçtı. Ondan bir kız çocuk sahibi oldu. İlişkileri yürümeyince Vedat'a kaçmış. Vedat, Zeynep'i yatağında Tuncay Yılmaz isimli kişi ile basmış. Tuncay ile 2 senelik bir birlikteliği oldu. Tuncay'dan ayrıldı. Öz dayımın oğlu bir polis vardı benden yaşça büyüktü daha sonra onun yanına kaçtı. Kızım o adamın yuvasını yıktı." dedi.