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Müge Anlı'da akılalmaz olay! Umut Kaya'ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine akılalmaz bir olay yaşandı. Vedat Kaya, 2002 senesinde İstanbul'dan kaybolduğunu söylediği 2,5 yaşındaki oğlu Umut'u bulmak için programa katıldı. 3 Nisan 2002 yılında Umut'u annesine götürdüğünü söyleyen Kaya, çocuğu geri almaya gittiğinde Umut'un Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğrendiğini anlattı. Bu ifadelere inanmayan Müge Anlı, olayın peşine düştü. Ortaya çıkanlar herkesin ağzını açık bıraktı.

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takvim.com.tr
Müge Anlı’da akılalmaz olay! Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

Vedat Kaya, 2002 senesinde İstanbul'dan kaybolduğunu söylediği 2,5 yaşındaki oğlu Umut'u bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 3 Nisan 2002 yılında Umut'u annesine götürdüğünü söyleyen Kaya, çocuğu geri almak için gittiğinde evladının Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiğini öğrendiğini söyledi.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

Kaya Umut'un annesi ile 1 yıl evli kaldığını bu ilişki esnasında ihanete uğradığını ifade ederek, "Eşim Zeynep'i ağabeyinin arkadaşı ile yakaladım. Sonra boşandım" dedi.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay gününü anlatan Kaya, "3 Nisan 2002 tarihinde annesi Umut'u özlediğini söyledi. Umut'u bıraktım. Sonra akşam saatlerinde almak için gittim. Annesi Umut'un kapıda oynadığını söyledi. '2,5 yaşındaki çocuk kapıda nasıl oynar?' dedim. Çocuk kapıda yoktu. Sokakta bir teyze gördüm ona sordum. Teyze, çocuğu polisin alıp götürdüğünü söyledi. Karakola gittim. Beni Eminönü'ne yönlendirdiler. Orada çocuğun evlatlık verildiğini öğrendim. " dedi.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

MÜGE ANLI İNANMADI

Anlı, Kaya'nın anlattıklarına ikna olmadığını dile getirerek, "Tamamen yalan söylüyorsunuz. Buna inanmam mümkün değil" şeklinde konuştu. Umut'un annesi Zeynep Hanım, yayına bağlandı. Zeynep Hanım, "Ben o zaman 16 yaşındaydım. Çocuğa bakamıyordum. O nedenle çocuğu verdim bunu kendisi de biliyor. Babasının bilmediği bir şey yok." İfadelerini kullandı.
Anlı, "İkiniz de doğruyu anlatmıyorsunuz. Anne çocuğu başka bir isimle evlatlık vermiş olabilir." diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

Umut'un anneannesi Gül de stüdyoya geldi. Anneannenin iddiaları olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Anneanne, "Benim kızım 14 yaşında evden kaçtı. Murat isimli birisine kaçtı. Ondan bir kız çocuk sahibi oldu. İlişkileri yürümeyince Vedat'a kaçmış. Vedat, Zeynep'i yatağında Tuncay Yılmaz isimli kişi ile basmış. Tuncay ile 2 senelik bir birlikteliği oldu. Tuncay'dan ayrıldı. Öz dayımın oğlu bir polis vardı benden yaşça büyüktü daha sonra onun yanına kaçtı. Kızım o adamın yuvasını yıktı." dedi.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

"ÇOCUĞU İNŞAATA BIRAKMIŞ"

Anneanne Gül, Murat'ın çocuğu istemediğini ifade ederek, "Tuncay'dan olan çocuğu evlatlık vermiş. Vedat'tan olan Umut'u ise inşaata bırakmış. Bana eline ekmek verip bıraktığını söyledi. Zeynep, çocuğu bir ara bana getirmişti. 1 ay baktım. Sonra kızım çocuğu aldı götürdü. " şeklinde konuştu.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

KIZIMDAN DOLAYI CİNAYET İŞLENDİ

Anneanne kızının altınlarını da çaldığını söyleyerek, "Zeynep nedeniyle cinayetler de işlendi" dedi.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

Bu sözlerine şu şekilde açıklık getirdi:
Kızım, benim ağabeyimin oğlunun yanına kaçıyor sığınmak için. Murat gidip silahla çocuğu vuruyor. Kızım yüzünden yeğenim öldü.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

Bu ifadeleri dinleyen Vedat Kaya, gözyaşlarını tutamadı.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

"HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Zeynep Hanım, yayına bağlanarak her şeyi anlatacağını açıkladı.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım

Vedat Hanım'ın halası Fatma Hanım ise Zeynep'in annesi Gül'ün yalan söylediğini iddia etti. Fatma Hanım, "Gül Hanım ve Zeynep çocuğu inşaata bıraktıklarını söylediler" dedi.

Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım