Müge Anlı Hilmiye Yağmurlu'nun başına ne geldi? Yaşlı kadının fotoğrafı dehşete düşürdü! Oğlu mu öldürdü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. 64 yaşındaki 3 çocuk annesi Hilmiye Yağmurlu Manisa'da sırra kadem bastı. Yağmurlu'nun kızı ağabeyinin annesini sık sık darp ettiğini söyledi. Şiddetin fotoğrafı ortaya çıktı. Şüpheli ağabey yayına bağlandı. İşte kan donduran olayın detayları...
takvim.com.tr
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kan donduran bir olay işlenmeye başlandı. 64 yaşındaki 3 çocuk annesi Hilmiye Yağmurlu 13 Mart tarihinde Manisa'da ortadan kayboldu.
Yağmurlu'nun kızı Satı, annesinin şüpheli kaybında ağabeyi Halil'in parmağı olabileceğini söyledi. Ağabeyinin annesine sık sık şiddet uyguladığını söyleyen genç kadın,
"Halil yengemlere mesaj atmış annemle bundan sonra görüşmek yok diye. 10 gün sonra ben ne yapacağımı biliyorum demiş. Annemin maaşı henüz çekilmemiş. Maaşı Halil çekerdi" dedi.
"HALİL BANA BİR ŞEY YAPACAK"
Olayın şahidi yenge Müjgan Hanım'ın söyledikleri ise oldukça ilginçti. Hilmiye Hanım ile görüştüğü son günü anlatan Müjgan Hanım,
"İçim çok sıkıntılı. Halil bugün bana bir şey yapacak. Bıktım Halil'den çok çekiyorum diyordu. Daha sonra Halil bana mesaj attı. Annemle bundan sonra konuşmayacaksınız dedi. Annesi karnabahar yemeği yapmış. Halil yemeği çöpe atmış" şeklinde konuştu.
BABASININ MEZARINI YAKTI
Annesinin gece yarısına kadar korkudan uyumadığını anlatan Hilmiye Hanım'ın kızı Satı, ağabeyi Halil'in babasının mezarını da yaktığını açıkladı. Hilmiye Hanım'ın şiddete uğradığını kanıtlayan fotoğraf ekranlara getirildi. O fotoğraf tüyleri diken diken etti.
Ağabeyinin psikolojisinin bozuk olduğunu ve alkol sorunu olduğunu söyleyen Satı Hanım,
"Sürekli kendisini keserdi.Babam öldükten sonra psikolojisi bozuldu" dedi.