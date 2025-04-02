Müge Anlı Hilmiye Yağmurlu’nun başına ne geldi? Yaşlı kadının fotoğrafı dehşete düşürdü! Oğlu mu öldürdü?

"HALİL BANA BİR ŞEY YAPACAK"

Olayın şahidi yenge Müjgan Hanım'ın söyledikleri ise oldukça ilginçti. Hilmiye Hanım ile görüştüğü son günü anlatan Müjgan Hanım, "İçim çok sıkıntılı. Halil bugün bana bir şey yapacak. Bıktım Halil'den çok çekiyorum diyordu. Daha sonra Halil bana mesaj attı. Annemle bundan sonra konuşmayacaksınız dedi. Annesi karnabahar yemeği yapmış. Halil yemeği çöpe atmış" şeklinde konuştu.