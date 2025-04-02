Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştu

"HAYATIM PERİŞAN"

İade işleminini dört gözle bekleyen Aci ailesi ATV Haber'e konuştu. Buruk bir bayram yaşadıklarını söyleyen anne Pervin Aci, "Benim acımı onlar da çeksin istiyorum. Hayatım perişan. Bir senedir gündüz gözü dışarıya çıkmadım bu evden" dedi.