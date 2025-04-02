Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştu
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve kendisini yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak yasal sürenin dolmasına rağmen ikili henüz iade edilmedi. Peki, ne zaman iade edilecekler? Aci'nin acılı anne ve babası bu soruya yanıt verdi.
takvim.com.tr
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde yazar
Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne
Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u olay yerinden kaçırarak ABD'ye götürdü. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs tarihinde kırmızı bülten çıkarıldı. İkili 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalandı. Tok ve oğlu Cihantimur'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak iade işlemi henüz gerçekleşmedi.
"HAYATIM PERİŞAN" İade işleminini dört gözle bekleyen Aci ailesi ATV Haber'e konuştu. Buruk bir bayram yaşadıklarını söyleyen anne Pervin Aci, "Benim acımı onlar da çeksin istiyorum. Hayatım perişan. Bir senedir gündüz gözü dışarıya çıkmadım bu evden" dedi.
"NEYLEYİM BAHARI..."
ABD'den gelecek haberi beklediğini söyleyen Özer Aci ise;
"Geçen Ramazan girmeden 10 gün önce olay başımıza geldi. Kurban Bayramı'nda ABD'de yakalandılar. Sözde bahar geliyor ama neyleyim baharı.. 13 aydır hiç durmadan usanmadan adalet peşinde koştum. Koşarken yalnız değildim. Öncelikle sizler vardınız. Devlet büyüklerim yanımdaydı" şeklinde konuştu.
Kurban Bayramı'ndan önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisini aradığını söyleyen Aci,
"Yılbaşından önce iade olmayacağını söylediler. Şu an yılbaşını geçtik. 11 Şubat'ta iade kararı verildi. ABD yasalarında itiraz süresi 28 gündü. Bu süre 11 Mart'ta doldu." dedi.