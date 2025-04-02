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Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştu

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve kendisini yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak yasal sürenin dolmasına rağmen ikili henüz iade edilmedi. Peki, ne zaman iade edilecekler? Aci'nin acılı anne ve babası bu soruya yanıt verdi.

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takvim.com.tr
Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştu

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u olay yerinden kaçırarak ABD'ye götürdü. Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok hakkında 23 Mayıs tarihinde kırmızı bülten çıkarıldı. İkili 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalandı. Tok ve oğlu Cihantimur'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi. Ancak iade işlemi henüz gerçekleşmedi.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştu
Aci ailesinin "Buruk" bayramı!

"HAYATIM PERİŞAN"
İade işleminini dört gözle bekleyen Aci ailesi ATV Haber'e konuştu. Buruk bir bayram yaşadıklarını söyleyen anne Pervin Aci, "Benim acımı onlar da çeksin istiyorum. Hayatım perişan. Bir senedir gündüz gözü dışarıya çıkmadım bu evden" dedi.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştu

"NEYLEYİM BAHARI..."

ABD'den gelecek haberi beklediğini söyleyen Özer Aci ise; "Geçen Ramazan girmeden 10 gün önce olay başımıza geldi. Kurban Bayramı'nda ABD'de yakalandılar. Sözde bahar geliyor ama neyleyim baharı.. 13 aydır hiç durmadan usanmadan adalet peşinde koştum. Koşarken yalnız değildim. Öncelikle sizler vardınız. Devlet büyüklerim yanımdaydı" şeklinde konuştu.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştu

Kurban Bayramı'ndan önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisini aradığını söyleyen Aci, "Yılbaşından önce iade olmayacağını söylediler. Şu an yılbaşını geçtik. 11 Şubat'ta iade kararı verildi. ABD yasalarında itiraz süresi 28 gündü. Bu süre 11 Mart'ta doldu." dedi.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek?

Aci, " Gelecekler, gelmek zorundalar. Türk Adaleti önünde de var olan kanunlar çerçevesinde hesabını verecekler. Yapılanın da kimsenin yanına kar kalmaması lazım" şeklinde konuştu.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Aci ailesi konuştu

PROSEDÜRÜN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Devletime güveniyorum diyen anne Pervin Aci, ise "Türkiye'de bir ilk olacak onlar çıkmasın. Kimsenin canı yanmasın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın prosedürleri tamamlandıktan sonra Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok iade edilecek.Ardından ikilinin Türkiye'deki yargılama süreci başlayacak.