Müge Anlı son dakika gelişmesini duyurdu! Hamide Aktaş ve sevgilisi için yolun sonu geldi: Tutuklandılar

Zonguldak'ta yaşanan sel felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Fatma Tosun, yaşadığı acıyla mücadele etmeye çalışırken, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Hamide Aktaş, Fatma Tosun'un çocuklarına ait olan yarım milyona yakın parayı çalıp sevgilisi Şahin'le kayıplara karıştı. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bulunan ikili hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...