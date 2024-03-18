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Müge Anlı son dakika gelişmesini duyurdu! Hamide Aktaş ve sevgilisi için yolun sonu geldi: Tutuklandılar

Zonguldak'ta yaşanan sel felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Fatma Tosun, yaşadığı acıyla mücadele etmeye çalışırken, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Hamide Aktaş, Fatma Tosun'un çocuklarına ait olan yarım milyona yakın parayı çalıp sevgilisi Şahin'le kayıplara karıştı. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bulunan ikili hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 14:36 Güncelleme 18 Mart 2024, 15:03
Müge Anlı son dakika gelişmesini duyurdu! Hamide Aktaş ve sevgilisi için yolun sonu geldi: Tutuklandılar 1

İstanbul'da yaşayan Fatma Tosun, görümcesi Hamide Aktaş'ın altınlarını çaldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşi öldükten sonra çocukları için para biriktirdiğini söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin sevgilisi Şahin ile birlikte paraları alıp kaçtığını iddia etti.

Müge Anlı son dakika gelişmesini duyurdu! Hamide Aktaş ve sevgilisi için yolun sonu geldi: Tutuklandılar 2

Müge Anlı yayınını ihbar olarak kabul eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hamide Akdaş'ın evine giderek gözaltına aldı.

Hamide Aktaş ve sevgilisi tutuklandı

Altınların evinde çıkmasının ardından Akdaş, gerçeği itiraf etti. Akdaş, daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı son dakika gelişmesini duyurdu! Hamide Aktaş ve sevgilisi için yolun sonu geldi: Tutuklandılar 3

SON DAKİKA GELİŞMESİNİ DUYURDU

Programın 18 Mart tarihli bölümünde Müge Anlı, son dakika gelişmesini duyurdu.

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