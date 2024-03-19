Müge Anlı'da ağızları açık bırakacak olay! Eşim dediği sevgilisi öz annesi ile kaçtı! Yuh devenin nalı artık: Sende bulamadığım mutluluğu onda buldum

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te herkesin ağzını açık bırakacak bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Nehir ve babası Savaş, 3 ay önce evden kaçan Şirin Hanım'ı aramak için Müge Anlı stüdyolarında soluğu aldılar. Nehir, annesinin 1 yaşındaki çocuğunun babası Selahattin ile kaçtığını anlattı. Genç kız, "Selahattin beni arayıp, 'Biz birbirimizi seviyoruz. Senin veremediğin ilgiliyi, mutluluğu, annen verdi' dedi" ifadelerini kullandı.İkilinin sosyal medyaya koyduğu videolar ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...