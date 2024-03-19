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Müge Anlı'da ağızları açık bırakacak olay! Eşim dediği sevgilisi öz annesi ile kaçtı! Yuh devenin nalı artık: Sende bulamadığım mutluluğu onda buldum

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te herkesin ağzını açık bırakacak bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Nehir ve babası Savaş, 3 ay önce evden kaçan Şirin Hanım'ı aramak için Müge Anlı stüdyolarında soluğu aldılar. Nehir, annesinin 1 yaşındaki çocuğunun babası Selahattin ile kaçtığını anlattı. Genç kız, "Selahattin beni arayıp, 'Biz birbirimizi seviyoruz. Senin veremediğin ilgiliyi, mutluluğu, annen verdi' dedi" ifadelerini kullandı.İkilinin sosyal medyaya koyduğu videolar ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 16:14 Güncelleme 19 Mart 2024, 16:43
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! Eşim dediği sevgilisi öz annesi ile kaçtı! Yuh devenin nalı artık: Sende bulamadığım mutluluğu onda buldum 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kadarına da pes artık dedirten bir olay yaşandı. Programa katılan 18 yaşındaki Nehir, 3 ay önce 40 yaşındaki öz annesi ve 'kocam' dediği sevgilisinin 2 burma bilezik, 1 cumhuriyet altını, kayınvalidesindeki altınlar ve 11 bin lirayla kaçtığını belirtti.

Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! Eşim dediği sevgilisi öz annesi ile kaçtı! Yuh devenin nalı artık: Sende bulamadığım mutluluğu onda buldum 2
Müge Anlı, Damadıyla kaçan kaynana olayına tepki gösterdi: ''Yuh devenin nalı!''

"YUH DEVENİN NALI ARTIK"
Nehir'in akılalmaz iddiaları karşısında ağzı açık kalan Müge Anlı 'yuh devenin nalı artık' dedi.

Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! Eşim dediği sevgilisi öz annesi ile kaçtı! Yuh devenin nalı artık: Sende bulamadığım mutluluğu onda buldum 3

Geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına giren bir çocuğu olduğunu söyleyen Nehir, aslen Adanalı olduğunu ve Niğde'de aynı mahallede yaşayıp tanıştığı Selahattin'le iki yıl önce ilişki yaşamaya başladığını ifade etti.

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