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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 15:55 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 15:55

Evlerden ırak görümce! Müge Anlı son dakika gelişmesini duyurdu! Hamide Aktaş adliyeye sevk edildi!

Zonguldak'ta geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi, Fatma Tosun'un hayatını derinden etkiledi. Felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Tosun, yaşadığı acıyla mücadele etmeye çalışırken, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Hamide Aktaş, Fatma Tosun'un çocuklarına ait olan yarım milyona yakın parayı çalıp sevgilisi Şahin'le kayıplara karıştı. Fatma Tosun, evlatlarının geleceği için sakladığı parayı bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Emniyet güçleri harekete geçti. Hamide Aktaş, adliyeye sevk edildi. Müge Anlı, olaya dair son dakika gelişmelerini canlı yayında duyurdu. Bilezikler bulundu mu? Fatma Tosun olayı nedir? İşte detaylar...

Evlerden ırak görümce! Müge Anlı son dakika gelişmesini duyurdu! Hamide Aktaş adliyeye sevk edildi
Evlerden ırak görümce! Müge Anlı son dakika gelişmesini duyurdu! Hamide Aktaş adliyeye sevk edildi

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