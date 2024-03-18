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Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı hakkında yeni detay! Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat'tan para karşılığı suikast teklifi

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığından tutuklu olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduklarına ilişkin soruşturmada bir tanık ifadesi kan dondurdu. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan'ın ifadesinde, "Sezgin Polat, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 milyon lira değerindeki güzellik merkezi bayiliğini bana bedelsiz vereceğini söyledi" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 09:18 Güncelleme 18 Mart 2024, 09:34
Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı hakkında yeni detay! Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat’tan para karşılığı suikast teklifi 1

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanarak gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı hakkında yeni detay! Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat’tan para karşılığı suikast teklifi 2

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı hakkında yeni detay! Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat’tan para karşılığı suikast teklifi 3

O iddianameye ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan'ın ifadesinde, "Sezgin Polat, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 milyon lira değerindeki güzellik merkezi bayiliğini bana bedelsiz vereceğini söyledi" dediği öğrenildi. Şüpheli Engin Polat ise bu iddiaları yalanladı.

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