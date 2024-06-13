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Müge Anlı öfkesinden ağladı! Bir istismar olayı daha: Çocuğum öz abimden! Medine Keleş olayı nedir?

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine bir istismar olayı gündeme geldi. 40 yaşındaki Zeki Keleş'ten 17 gündür haber alamayan Medine Keleş, kuşu limon ile birlikte Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Ağrı'dan kaybolan Zeki ile anlaşmazlık yaşamalarının nedeninin eşinin ailesi olduğunu iddia eden Medine, eşini Şenol isimli bir kişi ile aldattığını da itiraf etti. Zeki'nin ailesinin en küçük çocuğun Şenol'dan olduğunu öğrenmesi üzerine kardeşlerini götürdükleri ortaya çıktı. Yayına bağlanan Zeki'nin abisi, Medine'yi sokakta bulduklarını ve kardeşleri ile evlendirdiklerini ifade etti. Bu sözler üzerine Medine'nin ablası yayına bağlandı.Abla, Medine'nin sürekli evden kaçtığını bu nedenle sokakta kaldığını belirtti. Bu sözler üzerine Medine, ilk çocuğunun öz abisinden olduğunu bu nedenle evden kaçtığını söyledi. İşte tüyleri diken diken eden Medine Keleş olayı...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 12:02 Güncelleme 13 Haziran 2024, 12:02
Müge Anlı öfkesinden ağladı! Bir istismar olayı daha: Çocuğum öz abimden! Medine Keleş olayı nedir? 1

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bir istismar olayı daha gün yüzüne çıktı.

Müge Anlı öfkesinden ağladı! Bir istismar olayı daha: Çocuğum öz abimden! Medine Keleş olayı nedir? 2

40 yaşındaki Zeki Keleş'ten 17 gündür haber alamayan Medine Keleş, kuşu limon ile birlikte soluğu Müge Anlı'da aldı. Medine, Ağrı'dan kaybolan Zeki ile anlaşmazlık yaşamalarının nedeninin eşinin ailesi olduğunu iddia etti.

Müge Anlı öfkesinden ağladı! Bir istismar olayı daha: Çocuğum öz abimden! Medine Keleş olayı nedir? 3

EŞİMİ BAŞKASI İLE ADATTIM

13 yıllık evlilikten 3 çocukları olduğunu söyleyen Medine Hanım, "Eşim olmadan uyuyamıyorum. Bir hata yaptım. Yuvamdan oldum. Eşimi Şenol isimli bir adamla aldattım. Pişman oldum. Beni sevdiğini sandım. Sevmiyormuş. Yalanmış. Param için birlikteymiş. Eşini bırak benimle ol diyordu. Ben Emlakçı Şenol benden para istedi. Beni tehdit etti. Darp etti. Eşim biliyordu. Ben 35 yaşında bir başıma kaldım. Eşimden başka kimsem yok. Bana onu getirin. Çocuklarım yurtta. Emlakçı Şenol evli ve 4 çocuğu var. Zeki lütfen dön. Çok pişmanım. Ben seni bırakmam" dedi.

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