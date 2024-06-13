Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden kıyma makineli cinayet olayında yeni gelişmeler yaşandı. Programın bugünkü (13 Haziran) bölümünde günlerdir konuşulan kıyma makinesi Müge Anlı canlı yayına getirildi. Kıyma makinesini inceleyen Müge Anlı şaşkınlık geçirdi. Öte yandan Mehmet Taşpınar'ın kardeşi Yaşar Taşpınar olayı aydınlatacak yeni bilgiler verdi. Kardeşinin söylediklerini doğrulayan Mehmet, gerçekleri itiraf etti. Müge Anlı, Güllü Çolak olayı nedir? Müge Anlı kıyma makinesi olayı nedir? İşte detaylar...
Kıyma makinesi cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Nikahsız yaşadığı Güllü'nün evden kaçtığını söyleyen Mehmet Müge Anlı'ya katıldı ve sonrasında ise kan donduran gerçekler otaya çıktı.
Güllü Çolak bulundu ancak sonrasında yayına katılan akraba Ahmet, bir cinayet işlediklerinden bahsetti.Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp cesedi kıyma makinesinden çektiklerini anlattıklarını söyleyen akrabanın bu iddiası ağızları açık bıraktı.
İddiaya göre, cinayet işlendikten sonra makineden salça çekip dışarıya satan aile makineyi sonrasında da elden çıkardı. 10 bin TL gibi yüksek bir değeri olan makine, satın alan kişinin ifadesine göre 500 TL'ye verildi.Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen korkunç cinayete ilişkin bugün (13 Haziran )yeni gelişmeler yaşandı.