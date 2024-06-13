1 Kıyma makinesi cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Nikahsız yaşadığı Güllü'nün evden kaçtığını söyleyen Mehmet Müge Anlı'ya katıldı ve sonrasında ise kan donduran gerçekler otaya çıktı.

2 Güllü Çolak bulundu ancak sonrasında yayına katılan akraba Ahmet, bir cinayet işlediklerinden bahsetti.Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp cesedi kıyma makinesinden çektiklerini anlattıklarını söyleyen akrabanın bu iddiası ağızları açık bıraktı.