Türkiye 100 ülke arasında askeri gücünü zirveye taşıdı! Dünyanın en köklü orduları açıklandı!

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Global Firepower tarafından yayınlanan 2024 raporuna göre, dünyanın en güçlü orduları belirlendi. Bu yılın listesi, askeri personel sayısı, mali durum, lojistik yetenekler ve coğrafi faktörler gibi 60 binden fazla değişkeni değerlendirerek oluşturuldu. Türkiye, geçen seneye göre üç basamak birden yükselerek dikkat çeken bir performans sergiledi.