SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Türkiye 100 ülke arasında askeri gücünü zirveye taşıdı! Dünyanın en köklü orduları açıklandı!

Türkiye, savunma sanayisine yaptığı yatırımlar, gelişmiş askeri teknolojileri ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Bu yükseliş, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlik sahnesinde artan rolünü ve etkisini yansıtıyor. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 13:36 Güncelleme 14 Haziran 2024, 13:38
Türkiye 100 ülke arasında askeri gücünü zirveye taşıdı! Dünyanın en köklü orduları açıklandı! 1

Global Firepower tarafından yayınlanan 2024 raporuna göre, dünyanın en güçlü orduları belirlendi. Bu yılın listesi, askeri personel sayısı, mali durum, lojistik yetenekler ve coğrafi faktörler gibi 60 binden fazla değişkeni değerlendirerek oluşturuldu. Türkiye, geçen seneye göre üç basamak birden yükselerek dikkat çeken bir performans sergiledi.

Türkiye 100 ülke arasında askeri gücünü zirveye taşıdı! Dünyanın en köklü orduları açıklandı! 2

100- KIRGIZİSTAN

Türkiye 100 ülke arasında askeri gücünü zirveye taşıdı! Dünyanın en köklü orduları açıklandı! 3

99 - LETONYA

SON DAKİKA