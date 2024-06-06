1 Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı günlerce işlenmişti. Anlı, geçtiğimiz aylarda Özdemir'in cansız bedeninin çalılıkların dibinde bulunduğunu belirtmişti.

2 CESEDİN YANINDA MEYVE VE SEBZELER BULUNDU

Cesedin yanında bulunan meyve ve sebzeler ise oldukça dikkat çekmişti. Bu meyve ve sebzelerin cesedin hayvanlar tarafından yenilmesi amacıyla konulduğu düşünülmüştü.