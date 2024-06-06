Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz aylarda bir süredir kayıp olan Mehmet Ali Özdemir dosyası damga vurmuştu. Hatay'da kaybolan ve günlerce aranan Özdemir'in cansız bedeni bulunmuştu. Bugün( 6 Haziran) gerçekleşen programda Müge Anlı cinayete dair sıcak gelişmeyi duyurdu. Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldiğini söyleyen Anlı, "Mehmet Ali Özdemir'i, eşi Meryem'in erkek kardeşi Mehmet Genç öldürmüş." dedi. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Eşi cinayete yardım mı etti? İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı günlerce işlenmişti. Anlı, geçtiğimiz aylarda Özdemir'in cansız bedeninin çalılıkların dibinde bulunduğunu belirtmişti.
CESEDİN YANINDA MEYVE VE SEBZELER BULUNDU
Cesedin yanında bulunan meyve ve sebzeler ise oldukça dikkat çekmişti. Bu meyve ve sebzelerin cesedin hayvanlar tarafından yenilmesi amacıyla konulduğu düşünülmüştü.
YENİ GELİŞMELER VAR
Müge Anlı 5 Haziran Perşembe tarihli yayında Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem, Meryem'in anne ve babası, iki erkek kardeşi, amcası ve amcasının iki oğlu olmak üzere toplamda 8 kişinin göz altına alındığınu duyurmuştu.