Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme! Canlı yayında duyurdu: Eşi ve akrabaları gözaltına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz aylarda bir süredir kayıp olan Mehmet Ali Özdemir dosyası damga vurmuştu. Hatay'da kaybolan ve günlerce aranan Özdemir'in cansız bedeni bulunmuştu. Bugün( 5 Haziran) gerçekleşen programda Müge Anlı olaya dair sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...