Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Bircan Bali'nin o iddiasına başsavcılıktan açıklama! "Dilan Polat 2 aydır cezaevinde değil çocuklarıyla görüşüyor..."

Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkan aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat yeni bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Televizyon sunucu Bircan Bali'nin "Dilan Polat 2 aydır cezaevinde değil" sözleri üzerine soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.