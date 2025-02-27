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Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran'ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD'ye ulaştı

28 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran, 17 yıl önce ortadan kayboldu. Genç adamın kaybının ardından babası Mesut Ünlütaşkıran'ın da şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. İkilinin çifte cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilirken, olayda şüphe okları anne Safiye, kardeş Umut ve eş Çiğdem'e çevrildi. Müge Anlı anlaşmalı olduğu iddia edilen evliliğe ait görüntülere ulaştı. Gizli tanığın ifadesi ise şoke etti. İşte korkunç olayın detayları...

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takvim.com.tr
Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu?

17 yıl önce 28 yaşındayken ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya damga vurdu. Mahir'i aramak için halası Kevser ve eşi Muhittin, kuzeni Mehmet, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Aile yakınları, Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybında eş Çiğdem, kardeş Umut ve anne Safiye'nin başı çektiğini söyledi.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı

YAYINDAN KAÇTI

Mahir'in üzerine kayıtlı olan 2 çocuğun babasının Umut olduğu öğrenilirken, babası Mesut Ünlütaşkıran'ın da şüpheli bir ölüme kurban gittiği söylendi. Şüpheli ölümünün araştırılması için aile savcılığa başvurdu. Fethi kabir talebi Safiye Hanım'ı endişelendirdi. Safiye Hanım, söz konusu olaydan sonra yayından kaçtı.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran'ın katili bulundu mu?

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı

"TABUT KAN DOLUYDU"
Bugün yayına gelen Kevser Hanım'ın eşi Muhittin Bey, Mesut Ünlütaşkıran'ın cansız bedenini gördüğünü söyleyerek, "Cenaze battaniyeye sarılıydı. Tabut kan doluydu" diyerek korkunç anları tasvir etti.

Müge Anlıda çifte cinayet şüphesi! Çember daraldı! Mahir Ünlütaşkıranı kim öldürdü?
Müge Anlı'da çifte cinayet şüphesi! Çember daraldı! Mahir Ünlütaşkıran'ı kim öldürdü?

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı

İşte o anlar...

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı

HELVA KAVURMUŞLAR

Programa katılan gizli tanıdığın ifadeleri de olayın seyrini değiştirdi. Gizli tanık, ailenin Mahir'in trafik kazasında öldüğünü söylediğini ifade etti. Tanık isim, "Mahir'in anneannesi gözyaşları içinde torunumu trafik kazasında kaybettik dedi. Evde kısır yapmışlar, helva kavurmuşlar. Komşularla taziyeye gittik. Mahir'i bir köye gömdüklerini söylediler" şeklinde konuştu.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran'ın katili bulundu mu?

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu?

KARDEŞİNİN EŞİNİ KARISI OLARAK TANITTI

Aileyi tanıyan başka tanıklar ise Mahir'in kardeşi Umut'un Mahir'in eşi Çiğdem'i karısı olarak tanıttığını söyledi. Çiğdem, Mahir ile olan evliliklerinin anlaşmadan ibaret olduğunu gerçek bir evlilik olmadığını iddia etti.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Müge Anlı ekibi, anlaşmalı evliliğin video kayıtlarının bulunduğu CD'lere ve fotoğraflara ulaştı. Söz konusu fotoğraflarda Çiğdem'in gayet mutlu görünmesi dikkat çekti.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı

CD'LER KIRIK ÇIKTI

Evde bulunan CD'lerin kırık olduğu ve bazı fotoğraflarda Mahir'in kesildiği görüldü.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı

İşte Mahir'in kesildiği fotoğraf...

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı

Umut Ünlütaşkıran da arkası dönük şekilde yayına katıldı. Ünlütaşkıran, "Ben ailenin içinde sorumluluk alan kişiydim. Mahir, kumar oynardı. Annem ve babam Mahir için kayıp başvurusunda bulundu. Çiftliğimize baskınlar oldu. Bu yüzden kaçtık. Mahir'in bizden uzak kalmak istediğini düşündük. Çiğdem ile bir kere hata ile birlikte oldum. Sonra babam oğlum sahip çık dedi. O yüzden Çiğdem ile evlendim." dedi.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu?

Babasının alkol problemi olduğunu söyleyen Umut Ünlütaşkıran, "Babam annemi çok döverdi." ifadelerini kullandı.