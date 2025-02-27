Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu?

Umut Ünlütaşkıran da arkası dönük şekilde yayına katıldı. Ünlütaşkıran, "Ben ailenin içinde sorumluluk alan kişiydim. Mahir, kumar oynardı. Annem ve babam Mahir için kayıp başvurusunda bulundu. Çiftliğimize baskınlar oldu. Bu yüzden kaçtık. Mahir'in bizden uzak kalmak istediğini düşündük. Çiğdem ile bir kere hata ile birlikte oldum. Sonra babam oğlum sahip çık dedi. O yüzden Çiğdem ile evlendim." dedi.