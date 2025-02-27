Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran'ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD'ye ulaştı
28 yaşındaki Mahir Ünlütaşkıran, 17 yıl önce ortadan kayboldu. Genç adamın kaybının ardından babası Mesut Ünlütaşkıran'ın da şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. İkilinin çifte cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilirken, olayda şüphe okları anne Safiye, kardeş Umut ve eş Çiğdem'e çevrildi. Müge Anlı anlaşmalı olduğu iddia edilen evliliğe ait görüntülere ulaştı. Gizli tanığın ifadesi ise şoke etti. İşte korkunç olayın detayları...
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17 yıl önce 28 yaşındayken ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya damga vurdu. Mahir'i aramak için halası Kevser ve eşi Muhittin, kuzeni Mehmet, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Aile yakınları, Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybında eş Çiğdem, kardeş Umut ve anne Safiye'nin başı çektiğini söyledi.
YAYINDAN KAÇTI
Mahir'in üzerine kayıtlı olan 2 çocuğun babasının Umut olduğu öğrenilirken, babası
Mesut Ünlütaşkıran'ın da şüpheli bir ölüme kurban gittiği söylendi. Şüpheli ölümünün araştırılması için aile savcılığa başvurdu. Fethi kabir talebi Safiye Hanım'ı endişelendirdi. Safiye Hanım, söz konusu olaydan sonra yayından kaçtı.
"TABUT KAN DOLUYDU" Bugün yayına gelen Kevser Hanım'ın eşi Muhittin Bey, Mesut Ünlütaşkıran'ın cansız bedenini gördüğünü söyleyerek, "Cenaze battaniyeye sarılıydı. Tabut kan doluydu" diyerek korkunç anları tasvir etti.
İşte o anlar...
HELVA KAVURMUŞLAR
Programa katılan gizli tanıdığın ifadeleri de olayın seyrini değiştirdi. Gizli tanık, ailenin Mahir'in trafik kazasında öldüğünü söylediğini ifade etti. Tanık isim,
"Mahir'in anneannesi gözyaşları içinde torunumu trafik kazasında kaybettik dedi. Evde kısır yapmışlar, helva kavurmuşlar. Komşularla taziyeye gittik. Mahir'i bir köye gömdüklerini söylediler" şeklinde konuştu.