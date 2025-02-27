Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya devam ediyor. Özellikle kadınlar, günlük hayatta sıkça kullandıkları makyaj malzemelerinin oruca etkisini merak ediyor. Peki oruçluyken oje, ruj ve rimel sürmek orucu bozar mı? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?



Diyanet'in konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur.

Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

