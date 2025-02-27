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Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya devam ediyor. Kadınların günlük hayatta sıkça kullandığı makyaj malzemelerinin oruca etkisi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ruj, oje, parlatıcı ve rimel gibi ürünler orucu bozar mı? İşte detaylı yanıtlar.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 08:51 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:16
Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya devam ediyor. Özellikle kadınlar, günlük hayatta sıkça kullandıkları makyaj malzemelerinin oruca etkisini merak ediyor. Peki oruçluyken oje, ruj ve rimel sürmek orucu bozar mı? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?

Diyanet'in konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur.

Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Oje Orucu Bozar mı?

Oje ise tırnak üzerine sürülen bir kozmetik ürünü olduğu için oruca zarar vermez.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Ancak dini açıdan dikkat edilmesi gereken bir konu vardır: Oje, tırnak üzerinde tabaka oluşturduğu için suyun geçişini engeller ve bu durum abdeste ve gusle mani olabilir. Dolayısıyla, namaz kılacak kişilerin abdest öncesinde ojelerini temizlemeleri gerekir.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Ruj Parlatıcı Orucu Bozar mı?

Ruj, dudaklara sürülen ve zaman zaman farkında olmadan ağız içine girebilen bir makyaj malzemesidir.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, orucu bozan şeyler arasında ağız yoluyla mideye ulaşan maddeler yer alır. Bu nedenle, ruj dudak üzerinde kaldığı sürece oruca zarar vermez ancak yalanarak ağız içine girerse oruç bozulur.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Bu yüzden, oruçluyken ruj kullanmak isteyenlerin dikkatli olması ve dudağa sürülen ürünlerin yalanmamasına özen göstermesi önemlidir.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Rimel ve Göz Makyajı Orucu Bozar mı?

Rimel, eyeliner, göz kalemi ve far gibi makyaj malzemeleri yalnızca göz çevresine uygulandığından oruca herhangi bir etkisi yoktur.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Diyanet'e göre, orucu bozan şeyler vücuda giren sıvı ve katı maddeler olduğundan, göz makyajı yapmak orucu bozmaz.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Göz damlası gibi sıvı ürünlerin boğaza ulaşma ihtimali olduğu için bu konuda dikkatli olunması tavsiye edilir.

Oje, rimel, allık, parlatıcı, fondöten sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)