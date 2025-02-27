Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum
Şafak Bey, karısı Serap Gümüş'ün Ferhat Ünyayla tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Esra Erol'un programına katıldı. Bugün ise Serap'ın sevgilisi Ferhat Ünyayla canlı yayına katılarak hakkındaki suçlamaları yanıtladı. Ferhat, Serap'ın kaybolmasının ardında kendisinin bir suçunun olmadığını savunurken, "Dilencilik yaparak ayda 300 bin TL kazanıyorum" açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayrıca, Ferhat, Serap'ı bulan kişiye 200 bin TL ödül vereceğini duyurdu.