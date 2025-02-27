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Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

Şafak Bey, karısı Serap Gümüş'ün Ferhat Ünyayla tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Esra Erol'un programına katıldı. Bugün ise Serap'ın sevgilisi Ferhat Ünyayla canlı yayına katılarak hakkındaki suçlamaları yanıtladı. Ferhat, Serap'ın kaybolmasının ardında kendisinin bir suçunun olmadığını savunurken, "Dilencilik yaparak ayda 300 bin TL kazanıyorum" açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayrıca, Ferhat, Serap'ı bulan kişiye 200 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

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takvim.com.tr
Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da her zaman olduğu gibi son bölümüyle de yine milyonları ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ

Şafak Bey, "Karım Serap, Ferhat tarafından zorla alıkonuldu" diyerek Esra Erol'da programına katıldı.

Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

"ANNE BENİ KAÇIRDILAR"

Aynı zamanda 3 çocuk annesi kayıp Serap Gümüş, annesiyle en son Kasım ayında yaptığı telefon görüşmesinde "Anne beni kaçırdılar. Kaçıranlardan birisi de Ferhat Ünyayla." dediği öğrenildi.

Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

SEVGİLİSİ FERHAT CANLI YAYINA KATILDI

Bugün yayına Serap'ın sevgilisi Ferhat katıldı ve hakkındaki iddiaları yanıtladı.

Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

"BİZ DİLENCİYİZ"

İddiaların odağındaki Ferhat Ünyayla canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

Ben dini nikahlı eşiyim. Biz dilenciyiz. Yengem oturur dilenir köprülerde. O görmüş Serap'ı. Üşüdüğünü görünce eve getirmiş. Ben hiç tanımıyorum. Geldiğinde üzgündü.

Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

"DİLENEREK AYLIK 300 BİN TL KAZANIYORUM"

Ben dilenciyim. Her yerde dileniyorum. 'Zor durumdayım açım. Bu kadınla yeni evlendim. Bana Allah için yardım' edin dedim. Aylık dilenerek kazandım 300 bin TL."

Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

Esra Erol bu itiraf sonrası "Sokakta gördüğünüz adamlara para vermeyin. Bağışta bulunun" dedi.

Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

Aynı zamanda Ferhat Ünyayla 2 senedir banyo yapmadığını söyledi. Esra Erol'un "Serap'ın başına bir şey mi geldi?" sorusuna Ferhat, "Serap şu an Ankara'da eminim. Serap'ı ya ben öldürdüm, ya da kocası öldürdü." şeklinde cevap verdi.

Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

"SERAP'I BULANA 200 BİN LİRA"

Aynı zamanda iddiaların odağındaki Ferhat, Serap'ı bulana 200 bin lira vereceğini söyledi.