Esra Erol’da Serap Gümüş’e ne oldu? Sevgilisi Ferhat canlı yayına katıldı: Dilencilik yaparak 300 bin TL kazanıyorum

Şafak Bey, karısı Serap Gümüş'ün Ferhat Ünyayla tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Esra Erol'un programına katıldı. Bugün ise Serap'ın sevgilisi Ferhat Ünyayla canlı yayına katılarak hakkındaki suçlamaları yanıtladı. Ferhat, Serap'ın kaybolmasının ardında kendisinin bir suçunun olmadığını savunurken, "Dilencilik yaparak ayda 300 bin TL kazanıyorum" açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayrıca, Ferhat, Serap'ı bulan kişiye 200 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 20:20 Paylaş







ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da her zaman olduğu gibi son bölümüyle de yine milyonları ekran başına kilitledi.

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ Şafak Bey, "Karım Serap, Ferhat tarafından zorla alıkonuldu" diyerek Esra Erol'da programına katıldı.

"ANNE BENİ KAÇIRDILAR" Aynı zamanda 3 çocuk annesi kayıp Serap Gümüş, annesiyle en son Kasım ayında yaptığı telefon görüşmesinde "Anne beni kaçırdılar. Kaçıranlardan birisi de Ferhat Ünyayla." dediği öğrenildi.

SEVGİLİSİ FERHAT CANLI YAYINA KATILDI Bugün yayına Serap'ın sevgilisi Ferhat katıldı ve hakkındaki iddiaları yanıtladı.