Müge Anlı'da çifte cinayet şüphesi! Çember daraldı! Mahir Ünlütaşkıran'ı kim öldürdü?
17 yıl önce, 28 yaşındayken ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'da araştırılmaya devam ediyor. Mahir'i aramak için halası Kevser ve kuzeni Mehmet, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybında adı geçen anne Safiye yayından kaçtı. Safiye Hanım'ın yasak aşk yaşadığı iddiası ise programa bomba gibi düştü. Son yaşanan gelişmelerle çember daraldı.
takvim.com.tr
28 yaşındayken ortadan kaybolan
Mahir Ünlütaşkıran'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'da işlenmeye devam ediyor. Mahir'i aramak için halası Kevser ve kuzeni Mehmet, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybında şüphelerin odağında isimler arasında eş Çiğdem, kardeş Umut ve anne Safiye bulunuyor.
Geçtiğimiz gümlerde konuşan
Mahir Ünlütaşkıran'ın dedesi ve anneannesi Mahir Ünlütaşkıran'ın çiftlikten kaybolmadığını, babasının yanından kaybolmuş olabileceğini belirttiler.
Mahir'in üzerine kayıtlı olan 2 çocuğun babasının Umut olduğu öğrenirliken, babası Mesut Ünlütaşkıran'ın da şüpheli bir ölüme kurban gittiği öğrenildi. Şüpheli ölümünün araştırılması için aile savcılığa başvurdu. Cenazeyi gören aile yakınları, Mesut Bey'in kafasında serçe parmak girecek kadar derinlik olduğu söyledi. Fethi kabir talebi Safiye Hanım'ı endişelendirdi. Safiye Hanım, deliğin cenaze taşınırken olmuş olabileceğini ifade etti.
Dün gerçekleşen yayının ardından
Müge Anlı, Safiye'nin kaçtığını duyurdu. Anlı , "Safiye kaçtı. 'Mahir'i siz arayın ben gidiyorum' dedi. Buradan otele gitti. Tuzsuz çekirdek ve sütlaç istedi. Biz onu ikram ettik. Sonra 'Beni zorla tutuyorlar' diye polisi aramış. Polis gelip sütlaç yerken bulmuş. İsteyince polisi arayabiliyormuş. İş Mahir'i aramaya gelince polisi arayamıyor. Kocasının ölümüne gelince polisi aramıyor. Polise, savcıya ulaşılmamış. Cimer'e 17-18 yıldır bir yazı yazılmamış. Tek bir başvuru yok. Halası, kuzeni arıyor ama o neden aramıyor?" dedi. ANNENİN İLİŞKİSİ VARMIŞ Müge Anlı, görgü tanıklarının ifadesinde geçen İshak isimli kişi hakkında da yeni bilgilere ulaşıldığını duyurdu.