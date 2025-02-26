Dün gerçekleşen yayının ardından Müge Anlı, Safiye'nin kaçtığını duyurdu. Anlı, "Safiye kaçtı. 'Mahir'i siz arayın ben gidiyorum' dedi. Buradan otele gitti. Tuzsuz çekirdek ve sütlaç istedi. Biz onu ikram ettik. Sonra 'Beni zorla tutuyorlar' diye polisi aramış. Polis gelip sütlaç yerken bulmuş. İsteyince polisi arayabiliyormuş. İş Mahir'i aramaya gelince polisi arayamıyor. Kocasının ölümüne gelince polisi aramıyor. Polise, savcıya ulaşılmamış. Cimer'e 17-18 yıldır bir yazı yazılmamış. Tek bir başvuru yok. Halası, kuzeni arıyor ama o neden aramıyor?" dedi.