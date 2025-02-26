Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

◾ Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekmektedir. Kaza, keffaret ve adanan oruçlar için ise, gün batımından itibaren en geç imsaka kadar niyet edilmelidir ve bu niyetin "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde yapılması gerekir.