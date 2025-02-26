Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?
Diyanet kaynaklarına göre, oruç niyetinin dil ile ifade edilmesi mendup olarak kabul edilmekte. İmsak vaktine kadar niyet edilmediği takdirde, o günün orucu geçerli sayılmayacaktır. Peki niyet etmeden oruç tutulabilir mi? İşte konuda bilmesi gerekenler!
takvim.com.tr
Mübarek Ramazan ayında milyonlarca Müslüman niyet etmeden
oruç tutulur mu sorusuna yanıt arıyor. Dini kaynaklara göre, oruç tutacaklar güneş battıktan sonra ve ertesi gün öğle vakti öncesine kadar niyet edebilirler. Ramazan boyunca oruç ibadetini doğru şekilde yerine getirmek isteyenler, İmsak vakti gelmeden önce sahur yapacaklar. Peki niyetsiz oruç geçerli olur mu? İşte merak edilenler…
NİYET ETMEK NEDİR?
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre,
ifadesi, bir eylemi gerçekleştirmeyi önceden kafasında planlamak anlamına gelir. "bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek"
NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
◾ Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre niyet etmek,
oruç ibadetinin temel şartlarındandır. Niyetsiz oruç geçerli olmaz. Ancak kalpten niyet etmek yeterli kabul edilse de niyeti dil ile ifade etmek daha faziletli olarak kabul edilir.
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Oruç için sahura kalkmak, aynı zamanda niyet sayılır. Ramazan orucu ve belirli günlerde tutulacak oruçlar için niyet etme zamanı, güneşin batmasından ertesi günün tepe noktasına gelmesi arasındaki süredir.
◾ İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olabilmesi için, bu vakte kadar herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir davranışta bulunulmamış olması gerekir. Aksi takdirde, gündüz vakti niyet caiz olmaz.