takvim-logo

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

Diyanet kaynaklarına göre, oruç niyetinin dil ile ifade edilmesi mendup olarak kabul edilmekte. İmsak vaktine kadar niyet edilmediği takdirde, o günün orucu geçerli sayılmayacaktır. Peki niyet etmeden oruç tutulabilir mi? İşte konuda bilmesi gerekenler!

author-1
takvim.com.tr
Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

Mübarek Ramazan ayında milyonlarca Müslüman niyet etmeden oruç tutulur mu sorusuna yanıt arıyor. Dini kaynaklara göre, oruç tutacaklar güneş battıktan sonra ve ertesi gün öğle vakti öncesine kadar niyet edebilirler. Ramazan boyunca oruç ibadetini doğru şekilde yerine getirmek isteyenler, İmsak vakti gelmeden önce sahur yapacaklar. Peki niyetsiz oruç geçerli olur mu? İşte merak edilenler…

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

NİYET ETMEK NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek" ifadesi, bir eylemi gerçekleştirmeyi önceden kafasında planlamak anlamına gelir.

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

◾ Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre niyet etmek, oruç ibadetinin temel şartlarındandır. Niyetsiz oruç geçerli olmaz. Ancak kalpten niyet etmek yeterli kabul edilse de niyeti dil ile ifade etmek daha faziletli olarak kabul edilir.

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

Oruç için sahura kalkmak, aynı zamanda niyet sayılır. Ramazan orucu ve belirli günlerde tutulacak oruçlar için niyet etme zamanı, güneşin batmasından ertesi günün tepe noktasına gelmesi arasındaki süredir.

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

◾ İmsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olabilmesi için, bu vakte kadar herhangi bir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir davranışta bulunulmamış olması gerekir. Aksi takdirde, gündüz vakti niyet caiz olmaz.

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

RAMAZANDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

◾ Ramazan oruçları için niyet, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde basit bir niyetle yapılabilir, ancak geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" ifadesinin kullanılması daha faziletlidir.

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

◾ Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekmektedir. Kaza, keffaret ve adanan oruçlar için ise, gün batımından itibaren en geç imsaka kadar niyet edilmelidir ve bu niyetin "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde yapılması gerekir.

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

◾ Şâfiî mezhebine göre, nâfile oruçlar dışında kalan tüm oruçlar için niyetin gece yapılması gerekir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse, o günün orucu geçerli sayılmaz. Nâfile oruçlar için ise, güneşin tepe noktasına gelmeden önce niyet edilebilir.

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

NİYETSİZ ORUÇ GEÇERLİ OLUR MU?

Oruç ibadetinin geçerli olabilmesi için niyet etmek şarttır. Niyetsiz oruç kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli olsa da, niyetin dil ile ifade edilmesi daha faziletli bir davranış olarak kabul edilir.

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

CİBRİL HADİSİ NEDİR?

Cebrail aleyhisselâmın, Peygamber Efendimiz ve sahabelerin bulunduğu bir ortamda insan şekline girerek, iman, ihlas gibi konuları sorup, Resulullah'tan cevap alması olayına Cibril Hadisi denir.

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Niyet etmeden oruç tutulur mu, niyetsiz oruç geçerli olur mu?

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)