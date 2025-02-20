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Mahir Ünlütaşkıran olayında son durum ne? Anne Safiye Müge Anlı'yı çıldırttı: Ben hayatımda böyle bir kadın görmedim

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2008 yılında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işlenmeye devam ediyor. Yıllardır kayıp olan oğlunu aramayan anne Safiye, parası olmadığından polise gidemediğini söyledi. Mahir'in eşi Çiğdem ile yasak aşk yaşayan diğer oğlu Umut'u savunan anne Safiye'nin rahatlığı herkesin kanını dondurdu.

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Mahir Ünlütaşkıran olayında son durum ne?

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işlenmeye devam ediyor. 2008 yılında sırra kadem basan Ünlütaşkıran'dan 17 yıldır haber alamayan halası Kevser, Mahir'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Mahir Ünlütaşkıran olayında son durum ne? Anne Safiye Müge Anlı’yı çıldırttı: Ben hayatımda böyle bir kadın görmedim

HEM KARDEŞİ HEM ESKİ SEVGİLİSİ İLE ALDATTI

Mahir ortadan kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem'in kayınbiraderi Umut ile aşk yaşamaya başlaması Mahir'in ortadan kaldırılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Çiğdem'in yıllardır boşanma davası açmadığı ve Umut ile berberliğinden dünyaya gelen çocuklarını Mahir'in üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi. Umut ile yıllardır birlikte yaşayan gelin Çiğdem, Mahir ile anlaşmalı evlendiğini iddia etti. Çiğdem'in Mahir'i Melih adlı eski sevgilisi ile aldattığı da öğrenildi.

Mahir Ünlütaşkıran olayında son durum ne? Anne Safiye Müge Anlı’yı çıldırttı: Ben hayatımda böyle bir kadın görmedim

BABANIN ÖLÜMÜ KAFA KARIŞTIRDI

Mahir'in kaybolmasından birkaç yıl sonra babası Mesut Bey'in de şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı. Mahir'in babası Mesut Ünlütaşkıran'ın şüpheli ölümünün araştırılması için amca İbrahim savcılığa başvurdu. Mesut Ünlütaşkıran için fethi kabir işlemi yapılacağını duyan kız kardeş Kevser, göz yaşlarına boğularak "Mezarında rahatını bozmak istemiyorum. Her şey ortada. Bugün her şey çözülsün" dedi.

Mahir Ünlütaşkıran olayında son durum ne? Anne Safiye Müge Anlı’yı çıldırttı: Ben hayatımda böyle bir kadın görmedim

"ARAYACAKTIM AMA PARAM YOKTU"

Bugün ikince kez canlı yayına çıkan Safiye Hanım, akrabaları ile yüzleşti. Rahatlığı ile gündem olan Safiye Hanım, oğlu Mahir'in öldüğünü düşünmediğini belirterek, "Suriye'ye kaçmış olabilir, terör örgütüne katılmış olabilir veya babası başına bir şey getirmiş olabilir" dedi. 17 yıldır oğlu Mahir'in kaybı ile ilgili hiçbir şikayette bile bulunmayan Safiye Hanım, "Mahir'i arayacaktım ama param yoktu" dedi.

Mahir Ünlütaşkıran olayında son durum ne? Anne Safiye Müge Anlı’yı çıldırttı: Ben hayatımda böyle bir kadın görmedim

Safiye, bu sözleri ile Müge Anlı'yı çıldırttı. Anlı, "Siz nasıl annesiniz oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor ve üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken bir de hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti
Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti

Mahir Ünlütaşkıran olayında son durum ne?

Mahir'in kuzeni Mehmet ile Safiye Hanım arasında gergin anlar yaşandı. Safiye Hanım, kızı olarak gördüğü gelini Çiğdem'in Mahir'i iki kişi ile aldatmasını "Herkesin hatası var" diyerek savundu. Anlı, "Ben hayatımda bu kadar çocuğunu sevmeyen bir kadın görmedim" dedi.