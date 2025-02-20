Mahir Ünlütaşkıran olayında son durum ne? Anne Safiye Müge Anlı'yı çıldırttı: Ben hayatımda böyle bir kadın görmedim
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2008 yılında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işlenmeye devam ediyor. Yıllardır kayıp olan oğlunu aramayan anne Safiye, parası olmadığından polise gidemediğini söyledi. Mahir'in eşi Çiğdem ile yasak aşk yaşayan diğer oğlu Umut'u savunan anne Safiye'nin rahatlığı herkesin kanını dondurdu.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işlenmeye devam ediyor. 2008 yılında sırra kadem basan Ünlütaşkıran'dan 17 yıldır haber alamayan halası Kevser, Mahir'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. HEM KARDEŞİ HEM ESKİ SEVGİLİSİ İLE ALDATTI
Mahir ortadan kaybolduğunda 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem'in kayınbiraderi Umut ile aşk yaşamaya başlaması Mahir'in ortadan kaldırılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Çiğdem'in yıllardır boşanma davası açmadığı ve Umut ile berberliğinden dünyaya gelen çocuklarını Mahir'in üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi. Umut ile yıllardır birlikte yaşayan gelin Çiğdem, Mahir ile anlaşmalı evlendiğini iddia etti. Çiğdem'in Mahir'i Melih adlı eski sevgilisi ile aldattığı da öğrenildi.
BABANIN ÖLÜMÜ KAFA KARIŞTIRDI
Mahir'in kaybolmasından birkaç yıl sonra babası Mesut Bey'in de şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıktı. Mahir'in babası Mesut Ünlütaşkıran'ın şüpheli ölümünün araştırılması için amca İbrahim savcılığa başvurdu. Mesut Ünlütaşkıran için fethi kabir işlemi yapılacağını duyan kız kardeş Kevser, göz yaşlarına boğularak
"Mezarında rahatını bozmak istemiyorum. Her şey ortada. Bugün her şey çözülsün" dedi. "ARAYACAKTIM AMA PARAM YOKTU"
Bugün ikince kez canlı yayına çıkan Safiye Hanım, akrabaları ile yüzleşti. Rahatlığı ile gündem olan Safiye Hanım, oğlu Mahir'in öldüğünü düşünmediğini belirterek,
"Suriye'ye kaçmış olabilir, terör örgütüne katılmış olabilir veya babası başına bir şey getirmiş olabilir" dedi. 17 yıldır oğlu Mahir'in kaybı ile ilgili hiçbir şikayette bile bulunmayan Safiye Hanım, "Mahir'i arayacaktım ama param yoktu" dedi.
Safiye, bu sözleri ile
Müge Anlı'yı çıldırttı. Anlı, "Siz nasıl annesiniz oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor ve üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken bir de hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.