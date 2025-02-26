Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı! Savunması dikkat çekti: Koskoca profesörler bile aldatılıyor! İşte aylık kazancı
Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil'in davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Erbil'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Erbil, savunmasında "Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı." dedi. Duruşmada, Serdar Ortaç tanık olarak dinlendi. Erbil aylık kazancını da açıkladı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Mehmet Ali Erbil'in 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün (26 Şubat Çarşamba) Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Mehmet Ali Erbil ve avukatları katıldı. Serdar Ortaç ise tanık olarak dinlendi. AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI
Duruşmada savunma yapan
Mehmet Ali Erbil, tiyatro oyuncusu olduğunu, aylık gelirinin 300- 400 bin lira civarında olduğunu söyleyerek, "Otel açılışından dolayı Malta'ya davet edildik. Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş. Ben videoda 'Bahis oynamayın' dedim. Reklam için gitsem bunu söylemem" şeklinde konuştu. İfadesinin devamında, reklam amaçlı kullanılan video sonrası oradaki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve kaydın gizli alındığını ileri süren Erbil, "Daha önce bahis oynamadım. Sonradan kırmızı bültenle arandığını öğrendiğim, videodaki Ünal isimli kişi oynadı" diyerek suçlamaları reddetti. Erbil, "Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı, böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum'' dedi. "MEHMET İLE KAÇTIK" Duruşmada Serdar Ortaç tanık sıfatıyla dinlendi. Ortaç ifadesinde, ''Malta'ya gider gitmez yemek yiyeceğiz diye masa kurdular. Sonra masa başında röportaj yapmaya başladılar, her şey güzelken birden kumara döndü iş. Sonradan tişört giydiklerini gördük. Bize de para verip tişört giy dediler biz hemen kaçtık. Pişman olduk ama çok geçti. Mehmet'le kaçtık, hemen uçak aradık. Sabahına da döndük" şeklinde konuştu. ADLİ KONTROL KARARININ DEVAMINA HÜKMEDİLDİ Duruşmada mütalaa açıklandı. Savcılık esas hakkındaki mütalaasında, Mehmet Ali Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı süre verilmesine, Erbil'in 'imza atma' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. NELER OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahise teşvik ettikleri belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda, aralarında sanatçı
Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakılmıştı.