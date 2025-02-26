AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Duruşmada savunma yapan Mehmet Ali Erbil, tiyatro oyuncusu olduğunu, aylık gelirinin 300- 400 bin lira civarında olduğunu söyleyerek, "Otel açılışından dolayı Malta'ya davet edildik. Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş. Ben videoda 'Bahis oynamayın' dedim. Reklam için gitsem bunu söylemem" şeklinde konuştu. İfadesinin devamında, reklam amaçlı kullanılan video sonrası oradaki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve kaydın gizli alındığını ileri süren Erbil, "Daha önce bahis oynamadım. Sonradan kırmızı bültenle arandığını öğrendiğim, videodaki Ünal isimli kişi oynadı" diyerek suçlamaları reddetti. Erbil, "Bunun kariyer ya da yaşla alakası yok koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bizim de basiretimiz bağlandı, böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum'' dedi.