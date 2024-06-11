Müge Anlı kıyma makinesini buldu! Çevresindeki izler dikkat çekti! Güllü Çolak kimi öldürdü? Detaylar korkunç

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden kıyma makineli cinayet olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir izleyici kıyma makinesinin kendisine satılmış olabileceğini söyledi. İzleyici, Güllü Çolak ve ailesinin değeri 10 bin TL olan kıyma makinesini 500 TL'ye sattıklarını söyledi. Makinenin çevresindeki izler ise dikkat çekti. Güllü Çolak, annesi ve abisi ise yayının ardından aile kıymadan tiksinmediğini ispat etmek amacıyla lahmacun yedi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta bir süre önce sırra kadem basan 33 yaşındaki Güllü Çolak ve çocuklarını aramak için sevgilisi Mehmet, soluğu Müge Anlı'da aldı. Yayına çıkan Güllü'nün akrabası Ahmet'in sözleri ise olayın rengini değiştirdi. Ahmet, Güllü Çolak'ın abisi Taner ve annesi Cennet Çolak ile birlikte bir kişiyi "öldürüp kıyma makinesinden çektiğini" iddia etti.
Yayına bağlanan bir izleyici ise Güllü Çolak ve annesi Cennet Çolak'ın zengin bir adamdan yüklü miktarda borç aldıklarını söyledi.Daha sonra bu kişiyi bir daha görmediklerini anlatan izleyici, öldürülüp kıyma makinasından çekilen kişinin bu adam olabileceğine dikkat çekti.Güllü Çolak'ın bu olayı kapatmak için ortadan kaybolmuş olabileceği üzerinde duruldu.
GÜLLÜ'NÜN KARDEŞLERİ DOĞRULADI
Kulaktan kulağa dolaşan bu korkunç cinayet iddiasını Güllü'nün kardeşleri de doğruladı. Programın (11 Haziran) tarihli yayınında olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.