Müge Anlı kıyma makinesini buldu! Çevresindeki izler dikkat çekti! Güllü Çolak kimi öldürdü? Detaylar korkunç

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden kıyma makineli cinayet olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir izleyici kıyma makinesinin kendisine satılmış olabileceğini söyledi. İzleyici, Güllü Çolak ve ailesinin değeri 10 bin TL olan kıyma makinesini 500 TL'ye sattıklarını söyledi. Makinenin çevresindeki izler ise dikkat çekti. Güllü Çolak, annesi ve abisi ise yayının ardından aile kıymadan tiksinmediğini ispat etmek amacıyla lahmacun yedi. İşte detaylar...