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Osmanlı döneminde illerin isimleri! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı'daki ismi!

Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemden günümüze kadar Anadolu coğrafyasında birçok il ve ilçe ismi değişime uğradı. Bu değişimler tarihsel, kültürel ve dilsel dinamiklerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. İşte o değişen isimlerden bazıları...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 08:23 Güncelleme 12 Haziran 2024, 08:22
Osmanlı döneminde illerin isimleri! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı’daki ismi! 1

Osmanlı'nın bölgeye hakim olmasıyla birlikte, Anadolu'nun dört bir yanı, yeni bir ruh ve kimliğe büründü. Bu dönemde şehirler, sadece Osmanlı mimarisiyle değil, aynı zamanda isimleriyle de dönüşüme uğradı. İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı'daki ismi!

Osmanlı döneminde illerin isimleri! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı’daki ismi! 2

Peki, şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor musunuz?

Osmanlı döneminde illerin isimleri! İşte yaşadığınız şehrin ve memleketinizin Osmanlı’daki ismi! 3

İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri

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