Dana firarı kamerada: Bursa trafiğini karıştırdılar!

Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde sahibinin kapadığı yerden firar eden 4 dana , trafiğe neden oldu.

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Sürücülerin korna ile ikazına aldırış etmeyen danalar, bir süre cadde üzerinde ilerleyip daha sonra yol kenarındaki bir yeşil alana kaçıp uzun süre dinlendiler.