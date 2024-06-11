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Dana firarı kamerada: Bursa trafiğini karıştırdılar!

Kurban Bayramına geri sayım yaşanırken Bursa'da sahibinin kapattığı yerden kaçmayı başaran 4 dana, Bursa caddelerini bir birine kattı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 12:33 Güncelleme 11 Haziran 2024, 12:53
Dana firarı kamerada: Bursa trafiğini karıştırdılar! 1

Bursa, Kurban Bayramı öncesi sahibi tarafından kapatılan yerden kaçmayı başaran 4 dana, şehrin caddelerini karıştırdı.

Dana firarı kamerada: Bursa trafiğini karıştırdılar! 2

4 DANA TRAFİĞİ KAPATTI

Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde sahibinin kapadığı yerden firar eden 4 dana, trafiğe neden oldu.

Danalar firarda!

Dana firarı kamerada: Bursa trafiğini karıştırdılar! 3

Sürücülerin korna ile ikazına aldırış etmeyen danalar, bir süre cadde üzerinde ilerleyip daha sonra yol kenarındaki bir yeşil alana kaçıp uzun süre dinlendiler.

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