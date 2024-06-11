Dana firarı kamerada: Bursa trafiğini karıştırdılar!

Kurban Bayramına geri sayım yaşanırken Bursa'da sahibinin kapattığı yerden kaçmayı başaran 4 dana, Bursa caddelerini bir birine kattı. Yaşananlar kameraya yansıdı.
Bursa, Kurban Bayramı öncesi sahibi tarafından kapatılan yerden kaçmayı başaran 4 dana, şehrin caddelerini karıştırdı.
4 DANA TRAFİĞİ KAPATTI
Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde sahibinin kapadığı yerden firar eden 4 dana, trafiğe neden oldu.
Sürücülerin korna ile ikazına aldırış etmeyen danalar, bir süre cadde üzerinde ilerleyip daha sonra yol kenarındaki bir yeşil alana kaçıp uzun süre dinlendiler.