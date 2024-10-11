Müge Anlı Hacer Çıranoğlu’nun oğluna ne oldu? Seyfi Birbir itiraf etti! Yayın ihbar kabul edildi

EVİN ÖNÜNDE DURAN ARABAYA VERDİ

Çıranoğlu, eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Çıranoğlu, Seyfi Birbir'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Çıranoğlu, eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.