Hadım cezası uygulayan ülkeler listesi 2024! Kimyasal hadım nedir, nasıl yapılır? Hadım yasası kapsamı nedir?

Son günlerde cinsel istismar vakalarının artmasıyla birlikte hadım yasası konusu Türkiye gündeminde önemli bir yer edindi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'un yaptığı açıklamalar, bu yasanın ne anlama geldiği ve uygulanabilirliği konusunda kamuoyunda merak uyandırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , AK Parti Genel Merkezi 'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MYK toplasında yargı reformunu MYK üyelerine arz ettiğini ifade eden Bakan Tunç, toplumda yaygın olan cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve gelecekteki hedeflerin ele alındığını söyledi. Cinsel suçlara ilişkin 'hadım yasasının' daha önce gündeme geldiğine ilişkin soru üzerine Bakan Tunç , "Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.

HADIM NE DEMEK?

Arapça kökenli bir sözcük olan hadımın sözlük anlamı "kısırlaştırılmış erkek" anlamına gelmektedir. Hadım etmenin hem hukuki hem de tıbbî yönü bulunmaktadır. Hadım etme tıbbî olarak, "anormal cinsel ilişkilerin önüne geçilmesi amacıyla erkeklerin, erkeklik fonksiyonlarının sona erdirilmesi veya devamlı surette erkek cinsel organlarının fonksiyonlarının devre dışı bırakılmasıdır."



Hadım etme işlemi her ne sebebe dayanırsa dayansın yapılış itibariyle cerrahi ve kimyasal hadım olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçmişte daha çok cerrahi hadıma başvurulurken günümüzde kimyasal ilaçlar yardımıyla hadım etme işlemi gerçekleştirilmektedir.