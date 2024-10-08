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Japonların uyguladığı 6 çamaşır kurutma yöntemi: Nemi silip süpürüyor

Havaların soğumasıyla beraber bol yağışlı günler başladı. Özellikle bu aylarda çamaşır kurutmak zorlayıcı olabiliyor. Bu zorlu görevi kış aylarında da pratik bir şekilde yapabilmek için Japonların uyguladığı 6 tekniği öğrenmenizde fayda var. İşte işinizi kolaylaştıracak o teknikler...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:31 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:31
Japonların uyguladığı 6 çamaşır kurutma yöntemi: Nemi silip süpürüyor

Kabul edelim, kış aylarında çamaşırları kurutmak epey zaman alıyor. Hem soğuk hava hem de yağışlar küf ve nem oluşmasına neden olabiliyor. Haliyle çamaşırlar geç kuruyor. Sizler için Japonların en işe yarayan 6 çamaşır kurutma tekniğini bir araya getirdik! Bu liste sayesinde soğuk havalarda hızlı ve rahat bir şekilde çamaşırlarınızı kurutabileceksiniz. İşte kış aylarında işinizi kolaylaştıracak 6 teknik...

Japonların uyguladığı 6 çamaşır kurutma yöntemi: Nemi silip süpürüyor

1. Giysiler için ön ayrım yapmak

Kurutma işlemine başlamadan önce kıyafetlerinizi bedene ve ağırlığa göre sıralayın. Hacimli eşyaları daha hafif ve hassas olanlardan ayırın.

Japonların uyguladığı 6 çamaşır kurutma yöntemi: Nemi silip süpürüyor

2. Stratejik bir düzenleme yapın

Kot pantolon ve havlu gibi daha ağır, hacimli kıyafetleri çamaşır kurutmalığının uç kısımlarına yerleştirin. Bu yapının daha iyi stabilize edilmesini sağlar.

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