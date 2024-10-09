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Tek lokması kanser riski yaratıyor: İşte dünyanın en tehlikeli akşam yemeği

ABD'li profesörler dünyanın en ölümcü yemeği hakkında uyardı! Yöresel bir yemek olan Koi pla ciddi oranda kanser riski taşıyor. Peki bu yemeği tüketmek neden bu kadar riskli? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 09:44
Tek lokması kanser riski yaratıyor: İşte dünyanın en tehlikeli akşam yemeği

Bir yemek hayal edin tek lokması bile kanser riskini tetikliyor! ABD'li doktorlar sadece tadılsa bile kanser eden Koi pla yemeğini tüketmemeleri konusunda Tayland'ı ziyaret eden turistleri uyarıyor. İşte habere ilişkin dikkat çeken detaylar...

Tek lokması kanser riski yaratıyor: İşte dünyanın en tehlikeli akşam yemeği

Safra kanalı kanserine yol açıyor

Uzmanlar; çiğ balık, baharat ve limonun öğütülmesiyle yapılan Koi pla yemeğinin dünyanın en ölümcül yerel yemeği olduğuna dikkat çekiyor. Koi pla yemeğinde kullanılmak üzere yetiştirilen tatlı su balıklarında, karaciğer kelebeği olarak da bilinen parazit kurdu keşfedildi. Parazit kurdu vücuda girdikten sonra hücrelere zarar vermesinin yanı sıra safra kanalı kanserine neden olan iltihaplanmaya yol açabiliyor. Bu durum bağışıklık sistemi üzerinde ciddi risk oluşturuyor.

Tek lokması kanser riski yaratıyor: İşte dünyanın en tehlikeli akşam yemeği

Tek lokmada vücuda giriyor ve enfeksiyon hızla yayılıyor

Northeastern Üniversitesi Profesörü Dr. Darin Detwiler, ''Eğer balıkta parazit kurdu varsa tek lokmada bile vücuda girebilir ve enfeksiyon tahmin edilenden daha hızlı yayılır'' ifadelerini kullanıyor.

Bilim insanları, çiğ balıktan yapılan diğer yemeklerin de Koi pla gibi kansere neden olabileceğini belirtiyor. Ancak uyarılara rağmen bu yemekler hala Tayland'ın kuzeydoğu kesiminde fazlasıyla popüler.

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