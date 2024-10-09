Tek lokması kanser riski yaratıyor: İşte dünyanın en tehlikeli akşam yemeği

Bir yemek hayal edin tek lokması bile kanser riskini tetikliyor! ABD'li doktorlar sadece tadılsa bile kanser eden Koi pla yemeğini tüketmemeleri konusunda Tayland'ı ziyaret eden turistleri uyarıyor. İşte habere ilişkin dikkat çeken detaylar...

Safra kanalı kanserine yol açıyor Uzmanlar; çiğ balık, baharat ve limonun öğütülmesiyle yapılan Koi pla yemeğinin dünyanın en ölümcül yerel yemeği olduğuna dikkat çekiyor. Koi pla yemeğinde kullanılmak üzere yetiştirilen tatlı su balıklarında, karaciğer kelebeği olarak da bilinen parazit kurdu keşfedildi. Parazit kurdu vücuda girdikten sonra hücrelere zarar vermesinin yanı sıra safra kanalı kanserine neden olan iltihaplanmaya yol açabiliyor. Bu durum bağışıklık sistemi üzerinde ciddi risk oluşturuyor.