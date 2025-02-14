Müge Anlı'da "Gönül Derman Aytimur"un tutuklanmasının ardından yeni bir üfürükçü vakası yaşandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan inşaat mühendisi Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk, kendisini psikolojik danışman olarak tanıtan Gazmalı Rahman Hoca adlı üfürükçüye 31 bin 960 euro (1 milyon 198 bin 500 lira) kaptırdığını iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Antalya'da yaşayan Gazmalı Rahman Hoca'nın "Şans oyunlarının rakamlarını vereceğim, ayrılanları bile 6 dakikada barıştırıyorum ben" vaadiyle vatandaşları yüksek meblağlarda dolandırdığı ortaya çıktı.
"ANNEM 3 HARFLİLERDEN HAMİLE KALDI"
Habibe, üfürükçünün kendilerine 'iksir' adı altına yasaklı madde içirildiğinden de bahsetti. Annem "üç harflilerden hamile kaldı ben dünyaya geldim" diyen ve Mehdi olduğunu söyleyen üfürükçünün büyü yaparken çektiği videolar ise dehşete düşürdü. Yayında Müge Anlı ekibinin bulduğu büyü görüntüleri ekrana getirildi.
Yayına gelen şikayetlerin ardından ekipler harekete geçti. Yayın ihbar kabul edildi ve Antalya Emniyeti ve Savcılık düğmeye bastı. Gazmanlı Rahman Hoca adlı Abdülrahim Zengin, eşi Belkıs Zengin, kız kardeşi Gülcan Yıldız ve asistanı Hüseyin Tamer gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
MÜGE ANLI'NIN DİLİNİ BAĞLAMA BÜYÜSÜ
Habibe üfürükçünün kendisini "Müge Anlı'ya çıkarsan dilini bağlarım" şeklinde tehdit ettiğini itiraf etti. Üfürükçünün Müge Anlı'nın da dilini bağlama büyüsü yaptığı öğrenildi.
Gazmanlı Rahman Hoca'nın kızı yayına bağlandı. Kızı babasından utandığını söylerek, kendilerine eziyet ettiğini annesinin ve kardeşinin masum olduğunu iddia etti.
TUTUKLANDILAR
Müge Anlı, bugünkü yayında üfürükçünün ve Hüseyin Tamer'in dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık suçlamasından tutuklandığını duyurdu.
Üfürükçünün eşi Belkıs Zengin ve kız kardeşi Gülcan Yıldız ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
PİŞKİN SAVUNMA
Şüpheli Abdülrahim Zengin, adliye çıkışında Müge Anlı ekibinin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüz binlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Benim çocuklarım benim için ölürler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz" dedi.
ÜFÜRÜKÇÜNÜN VİDEOSUNU YANSITTI
Anlı, üfürükçünün şarlatanlığının boyutunu gösteren bir videoyu da paylaştı. Söz konusu videonun küs olan eşleri barıştırmak için üfürükçü tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı.