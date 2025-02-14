Gazmanlı Rahman Hoca'nın kızı yayına bağlandı. Kızı babasından utandığını söylerek, kendilerine eziyet ettiğini annesinin ve kardeşinin masum olduğunu iddia etti.

TUTUKLANDILAR

Müge Anlı, bugünkü yayında üfürükçünün ve Hüseyin Tamer'in dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık suçlamasından tutuklandığını duyurdu.

Üfürükçünün eşi Belkıs Zengin ve kız kardeşi Gülcan Yıldız ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PİŞKİN SAVUNMA Şüpheli Abdülrahim Zengin, adliye çıkışında Müge Anlı ekibinin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüz binlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Benim çocuklarım benim için ölürler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz" dedi.