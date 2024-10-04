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Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Hasan Bakan yeni 'tosuncuk' çıktı! Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ağızları açık bırakan türden bir dolandırıcılık hikayesi ortaya çıktı. 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, aşık olduğu Hasan Bakan tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Esra Can'ın ardından stüdyoya telefon yağdı. Anlı, olayı 'resmen saadet zinciri' diyerek hayretler içerisinde dinlendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:30 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 13:13
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Hasan Bakan yeni ’tosuncuk’ çıktı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine ilginç bir dolandırılma hikayesi gündeme geldi. 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, dünyaca ünlü bir firmada güzellik uzmanı olarak çalıştığını belirtti. Can, çalıştığı iş yerinde molaya çıktığında tanıştığı Hasan Bakan isimli kişi tarafından 3,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti.

Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Hasan Bakan yeni ’tosuncuk’ çıktı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı

Tanıştıktan 1 hafta sonra Hasan Bakan'ın kendisinden para almaya başladığını ifade eden Esra Can, "Hasan, kuyumcu olduğunu ve yurt dışında bir iş yaptığını, yurt dışındaki parasını Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Bu paranın Türkiye'ye gelebilmesi için bir aracıya para ödemesi gerektiğini söyleyerek, benden borç para istedi. Aslında bu tür şeylere inanacak bir insan değilim ama o dönem duygusal bir boşluk yaşıyordum" dedi.

Müge Anlı Esra Can olayı nedir?

Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Hasan Bakan yeni ’tosuncuk’ çıktı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı

Esra Can, Müge Anlı'ya dolandırıldığını gösteren dekontları da gösterdi. Esra Can, tanıştığında Hasan Bakan'ın yanında 2 kişi daha olduğunu söyledi. Can, "Hasan, tanıştığımızda yemek yerken yan masamda oturuyordu. Yanında 2 kişi daha vardı. Bu kişilerden birisi yaşlı bir adamdı. Yaşlı adam benimle konuşmaya başladı. Yaşlı adam olduğundan cevap verdim. Muhabbet o şekilde ilerledi" dedi.

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