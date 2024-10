Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Hasan Bakan yeni ’tosuncuk’ çıktı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine ilginç bir dolandırılma hikayesi gündeme geldi. 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, dünyaca ünlü bir firmada güzellik uzmanı olarak çalıştığını belirtti. Can, çalıştığı iş yerinde molaya çıktığında tanıştığı Hasan Bakan isimli kişi tarafından 3,5 milyon TL dolandırıldığını iddia etti.

Müge Anlı Esra Can olayı nedir?

Tanıştıktan 1 hafta sonra Hasan Bakan'ın kendisinden para almaya başladığını ifade eden Esra Can, "Hasan, kuyumcu olduğunu ve yurt dışında bir iş yaptığını, yurt dışındaki parasını Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi. Bu paranın Türkiye'ye gelebilmesi için bir aracıya para ödemesi gerektiğini söyleyerek, benden borç para istedi. Aslında bu tür şeylere inanacak bir insan değilim ama o dönem duygusal bir boşluk yaşıyordum" dedi.

Esra Can, Müge Anlı'ya dolandırıldığını gösteren dekontları da gösterdi. Esra Can, tanıştığında Hasan Bakan'ın yanında 2 kişi daha olduğunu söyledi. Can, "Hasan, tanıştığımızda yemek yerken yan masamda oturuyordu. Yanında 2 kişi daha vardı. Bu kişilerden birisi yaşlı bir adamdı. Yaşlı adam benimle konuşmaya başladı. Yaşlı adam olduğundan cevap verdim. Muhabbet o şekilde ilerledi" dedi.