Müge Anlı canlı yayında Palu ailesi hakkında neler anlattı? Palu ailesi cinayeti nasıl itiraf etti? 5 Şubat
Müge Anlı canlı yayında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından gönderilen basın bilgilendirmesini okudu. Palu ailesi olayıyla ilgili tüm Türkiye'nin merak ettiği sorular, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile cevap buldu. Şüpheli enişte Tuncer Ustael'in 20 Aralık 2008 tarihinde Meryem Tahnal'ı tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek, Meryem Tahnal'a ait kredi kartlarını izinsiz kullanmak gibi birden fazla suçlardan dava açıldığı belirtildi. Tuncer Ustael dışında Palu ailesinin diğer fertleri hakkında da bilgiler bulunan iddianamede bakın neler yer alıyor. İşte 5 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Palu ailesi olayı hakkındaki yeni gelişme...
Müge Anlı canlı yayınında tanınan Palu ailesi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Herkesin merak ettiği Palu ailesi olayında tutuklu olan 6 aile fertlerinin işlediği Meryem Tahnal cinayetiyle ilgili detaylara yer verildi. İşte 5 Şubat Müge Anlı canlı yayınındaki iddianameden detaylar...
Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava Palu ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve damatları Tuncer Ustael gözaltına alındı. Palu ailesi adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında bütün aile fertleri tutuklandı.
EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRDÜ
Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal'ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheli İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçuna yardım, Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheliler Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.
ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Meryem Tanhal'ı öldürdüğü öne sürülen Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ile kızı Z.U.'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor. Meryem Tanhal'ın kızı Melike Tanhal'ın ölümü ile ilgili alınan ifadeler ise Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.