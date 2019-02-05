Müge Anlı canlı yayında Palu ailesi hakkında neler anlattı? Palu ailesi cinayeti nasıl itiraf etti? 5 Şubat 05 Şubat 2019, Salı

Müge Anlı canlı yayında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından gönderilen basın bilgilendirmesini okudu. Palu ailesi olayıyla ilgili tüm Türkiye'nin merak ettiği sorular, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile cevap buldu. Şüpheli enişte Tuncer Ustael'in 20 Aralık 2008 tarihinde Meryem Tahnal'ı tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek, Meryem Tahnal'a ait kredi kartlarını izinsiz kullanmak gibi birden fazla suçlardan dava açıldığı belirtildi. Tuncer Ustael dışında Palu ailesinin diğer fertleri hakkında da bilgiler bulunan iddianamede bakın neler yer alıyor. İşte 5 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Palu ailesi olayı hakkındaki yeni gelişme...