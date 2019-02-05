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Sürekli görüyoruz! Peki ne işe yarıyorlar hiç düşündünüz mü? Ne işe yaradığına şaşıracaksınız...

Sık sık gördüğünüz bazı şeylerin ne işe yaradığına şaşıracaksınız...

05.02.2019 17:11 - Son Güncelleme: 05.02.2019 17:25
Sürekli görüyoruz! Peki ne işe yarıyorlar hiç düşündünüz mü? Ne işe yaradığına şaşıracaksınız...

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

Sürekli görüyoruz! Peki ne işe yarıyorlar hiç düşündünüz mü? Ne işe yaradığına şaşıracaksınız...

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

Sürekli görüyoruz! Peki ne işe yarıyorlar hiç düşündünüz mü? Ne işe yaradığına şaşıracaksınız...

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

Sürekli görüyoruz! Peki ne işe yarıyorlar hiç düşündünüz mü? Ne işe yaradığına şaşıracaksınız...

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Sürekli görüyoruz! Peki ne işe yarıyorlar hiç düşündünüz mü? Ne işe yaradığına şaşıracaksınız...

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.

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