Kamuya destek personeli, büro personeli, sağlık personeli, psikolog, röntgen teknisyeni, hemşire ve ebe kadrolarında personel alımı ilanları başvuru şartları
Teker teker açıklandı. Binlerce memur kamuya alınacak. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenleri sevindirecek bir ilan yayınlandı. Söz hususu ilana göre, ofis personeli, destek personeli, sağlık personeli, psikolog, röntgen teknisyeni, hemşire ve ebe kadrolarında personel alımı yapılacak. İlana müracaatte bulunmak isteyenlerin belirtilen şartları sağlaması gerekiyor. Kamuya KPSS şartsız aynı zamanda 50-70 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak. Kamu kurumlarının farklı yöntemler ile yayınladıkları ilanlar sayfamızda yer almaktadır. Aynı zamanda çeşitli pozisyonlar için memur alınacak. Bu memur alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, ilanlara başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar haberimizde olacak.
16.07.2021 08:21
- Son Güncelleme: 16.07.2021 08:21
Bir çok kamu kurumu ya da kamu kuruluşu bünyesindeki memur ve personel eksikliğini gidermek amacıyla değişik pozisyon ve niteliklerde personel alımı yapmaktadırlar. Bu haberimizde sizlere kamu kurumlarının ilanları ile ilgili çeşitli bulgular aktaracağız ve bu sayede boş pozisyonlar amacıyla müracaat yapabileceksiniz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. İlanda alımların KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacağı bildirildi. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.