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Kars'ta 15 Temmuz anısına bu yıl da 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını göndere çekti

Kars'a bağlı Alçılı köyü sakinleri, 15 Temmuz şehitleri anısına her yıl 2 bin 100 rakımda düzenledikleri "bayrak" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

15.07.2021 12:17 - Son Güncelleme: 15.07.2021 12:17
Kars'ta 15 Temmuz anısına bu yıl da 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını göndere çekti

Yöre halkı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanları her yıl düzenledikleri etkinlikle anıyor.

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Kars'ta 15 Temmuz anısına bu yıl da 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını göndere çekti

Gencinden yaşlısına her yıl 15 Temmuz günü bir araya gelen köylüler, yürüyerek köyün 2 bin 100 rakımlı tepesine çıkıyor.

Kars'ta 15 Temmuz anısına bu yıl da 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını göndere çekti

Burada saygı duruşunda bulunan ve dua eden köylüler, daha sonra al bayrağı göndere çekerek dalgalandırıyor.

Kars'ta 15 Temmuz anısına bu yıl da 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını göndere çekti

Köy sakinlerinden Sait Beki, AA muhabirine, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlattı.

Kars'ta 15 Temmuz anısına bu yıl da 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını göndere çekti

Her yıl köylerinde bayrak etkinliği yaptıklarını ifade eden Beki, şöyle konuştu: