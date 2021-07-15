Kars'ta 15 Temmuz anısına bu yıl da 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını göndere çekti
Kars'a bağlı Alçılı köyü sakinleri, 15 Temmuz şehitleri anısına her yıl 2 bin 100 rakımda düzenledikleri "bayrak" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.
15.07.2021 12:17
- Son Güncelleme: 15.07.2021 12:17
Yöre halkı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanları her yıl düzenledikleri etkinlikle anıyor.
Gencinden yaşlısına her yıl 15 Temmuz günü bir araya gelen köylüler, yürüyerek köyün 2 bin 100 rakımlı tepesine çıkıyor.
Köy sakinlerinden Sait Beki, AA muhabirine, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlattı.