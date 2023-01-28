Milyonlarca liralık vurgun yapan hacker çetesi çökertildi! Çete lider 22 yaşında çıktı

Öte yandan, örgüt lideri 22 yaşındaki Ramazan Ç'nin 13 yaşından beri yazılım işi ile uğraştığı 17 yaşından itibaren illegal işlerle uğraştığı ve Türkiye'de ilk 10 illegal hacker arasında olduğu, elde ettiği suç unsuru milyonlarca lira parayla lüks hayat yaşadığı tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden çete lideri Ramazan Ç. ve saha elemanları olduğu belirlenen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



