Bu ülkelere vizesiz şartsız şurtsuz gidebilirsiniz! 2023 yurt dışı turlarınızı buna göre ayarlayın! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen Balkan, Avrupa ve tüm ülkeler
Vize, evrak işleriyle uğraşmak istemeyip, bir yandan da yurt dışına seyahat yapmak isteyen vatandaşlar için Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler biçilmiş kaftan. Sadece kimlikle veyahut sadece pasaportla gidilebilecek ülkelerin tam listesi epey bir dolu. Yapmanız gereken ise 2023 için yurt dışı planınıza bu ülkelere göre yapmak. İşte Türkiye'den vize istemeyen Balkan, Avrupa ve tüm ülkelerin sıralı tam listesi.
28.01.2023 11:50 - Son Güncelleme: 28.01.2023 11:51
Eğer siz de, yurt dışına çıkmak ama bürokratik işlemlerle uğraşmak istemeyenlerdenseniz, Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler tam size göre. Peki o listede hangi ülkeler var? Hepsini sizin için derledik.