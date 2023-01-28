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Haberler Yaşam Bu ülkelere vizesiz şartsız şurtsuz gidebilirsiniz! 2023 yurt dışı turlarınızı buna göre ayarlayın! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen Balkan, Avrupa ve tüm ülkeler

Bu ülkelere vizesiz şartsız şurtsuz gidebilirsiniz! 2023 yurt dışı turlarınızı buna göre ayarlayın! İşte Türkiye'den vizesiz gidilen Balkan, Avrupa ve tüm ülkeler

Vize, evrak işleriyle uğraşmak istemeyip, bir yandan da yurt dışına seyahat yapmak isteyen vatandaşlar için Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler biçilmiş kaftan. Sadece kimlikle veyahut sadece pasaportla gidilebilecek ülkelerin tam listesi epey bir dolu. Yapmanız gereken ise 2023 için yurt dışı planınıza bu ülkelere göre yapmak. İşte Türkiye'den vize istemeyen Balkan, Avrupa ve tüm ülkelerin sıralı tam listesi.

28.01.2023 11:50 - Son Güncelleme: 28.01.2023 11:51
Bu ülkelere vizesiz şartsız şurtsuz gidebilirsiniz! 2023 yurt dışı turlarınızı buna göre ayarlayın! İşte Türkiye’den vizesiz gidilen Balkan, Avrupa ve tüm ülkeler

Eğer siz de, yurt dışına çıkmak ama bürokratik işlemlerle uğraşmak istemeyenlerdenseniz, Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler tam size göre. Peki o listede hangi ülkeler var? Hepsini sizin için derledik.

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Bu ülkelere vizesiz şartsız şurtsuz gidebilirsiniz! 2023 yurt dışı turlarınızı buna göre ayarlayın! İşte Türkiye’den vizesiz gidilen Balkan, Avrupa ve tüm ülkeler

Azerbaycan
Türkiye kimlik kartıyla ya da Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebiliyor. 90 gün vizesiz.

Bu ülkelere vizesiz şartsız şurtsuz gidebilirsiniz! 2023 yurt dışı turlarınızı buna göre ayarlayın! İşte Türkiye’den vizesiz gidilen Balkan, Avrupa ve tüm ülkeler

Gürcistan

90 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Bu ülkelere vizesiz şartsız şurtsuz gidebilirsiniz! 2023 yurt dışı turlarınızı buna göre ayarlayın! İşte Türkiye’den vizesiz gidilen Balkan, Avrupa ve tüm ülkeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

30 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

Bu ülkelere vizesiz şartsız şurtsuz gidebilirsiniz! 2023 yurt dışı turlarınızı buna göre ayarlayın! İşte Türkiye’den vizesiz gidilen Balkan, Avrupa ve tüm ülkeler

Moldova

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. (Pasaportsuz)

Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip çipli kimliğinizle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.

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