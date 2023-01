Milyonlarca liralık vurgun yapan hacker çetesi çökertildi! Çete lider 22 yaşında çıktı

Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak gönderen hacker çetesi üyeleri, linklere tıklayanlardan elde ettiği bilgilerle 14 bin 200 kişiyi dolandırdı. Konya Polisinin yaptığı çalışma sonrasında 5 ilde düzenlenen operasyonla çetenin 22 yaşındaki lideri ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok ilde 23 bin kişinin telefonuna çeşitli dönemlerde belirledikleri konularda mesaj saldırıları ile dolandırıcılık yapan çeteyi yakalamak için Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı. Çeteyi takibe alan Konya siber polisi, çetenin, lider R.R. kod isimli kişinin yardımıyla vatandaşlara gönderilen mesajlarla 23 bin kişiden 14 bin 200'ünün GSM hattı üzerinden mobil ödeme yapıldığını, 9 bin adet kredi kartı bilgisine ulaşılarak başka hesaplara, oradan ise kripto hesaplara para aktardıktan sonra, parayı çete liderinin banka hesaplarına aktararak milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

Çete lideri 22 yaşında çıktı

Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 aylık bir takibin ardından Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetmek suçlarına yönelik Richie Rich isimli çalışma çerçevesinde 23-24 Ocak 2023 tarihlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çetenin lideri RR kod isimli 22 yaşındaki Ramazan Ç., dolandırıcılık yaptığı HYDRA (Dashboard isimli zararlı yazılım paneli) aktif olduğu sırada, yapılan baskınla suçüstü yakalandı. Eş zamanlı operasyonlarda ise çete üyesi olan 14 şüpheli gözaltına alındı. Çete liderinin yakalandığı adreste arama yapan ekipler, 49 adet cep telefonu, 52 adet banka/kredi kartı, 25 adet sim kart, 12 adet diz üstü bilgisayar, 6 hard disk, 1 bilgisayar kasası, 1 tablet, 1 fotoğraf makinesi, 1 çelik kasa, 5 başka şahıslar adına düzenlenmiş yeni tip kimlik, ehliyet ve kurum belgesi, 6 bin ABD Doları karşılığı senet, 19 bin lira para, 155 Euro, 200 Danimarka Kronu nakit para, 47 uyuşturucu hap, 8.34 gram esrar maddesi, 1.9 gram eroin maddesi, 10 adet dolu mermi, 3 kılıç cinsi kesici alet, ve 1 pasaport ele geçirildi.

Öte yandan, örgüt lideri 22 yaşındaki Ramazan Ç'nin 13 yaşından beri yazılım işi ile uğraştığı 17 yaşından itibaren illegal işlerle uğraştığı ve Türkiye'de ilk 10 illegal hacker arasında olduğu, elde ettiği suç unsuru milyonlarca lira parayla lüks hayat yaşadığı tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden çete lideri Ramazan Ç. ve saha elemanları olduğu belirlenen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Veriler elde ederek dolandırıcılık işlemlerine karıştığı tespit edildi"

Operasyon hakkında bilgi veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bengü Emre, "Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın ortaklaşa yürütmüş olduğu ve yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda, hacker diye tabir ettiğimiz şüphelilerin, vatandaşların verilerini elde ederek dolandırıcılık işlemlerine karıştığı tespit edilmiştir. Afyonkarahisar kent merkezinde yapılan operasyonda, R.R. kod adlı şüphelinin tespiti esnasında canlı olarak dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı HYDRA (Dashboard isimli zararlı yazılım paneli) tabir edilen panel üzerinde çalışmalar yaptığı sırada baskın yapılarak şahıs suçüstü gözaltına alınmıştır. Yapılan ilk çalışmalar neticesinde, Türkiye çapında 14 bin 200 civarında mağdurun bu suçtan zarar gören vatandaş olduğu tespit edilmiştir. 9 bin şahsın ise mobil bankacılık ya da internet bankacılık hesabından giriş yapıldığı belirlenmiştir. Bu sayı ile ilgili çalışmalar ise devam etmektedir. Yapmış olduğu bu faaliyetler esnasında şüphelilerin elde etmiş olduğu suç gelirinin sahacılar olarak tabir edilen şüphelilerin bulmuş olduğu hesaplara aktarılması yöntemi ile para elde edilmektedir. Sonra sahacılar da bu parayı kripto hesaplarına dönüştürerek dolar veya TL kanalı hesabıyla örgüt liderine aktararak, örgüt lideri parayı bu şekilde aklamış, kendi hesabında kullanmaya başlamış oluyor" dedi.

"Bilmediğimiz her linke tıklamamamız gerekiyor"

Siber suçlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan polis memuru Bengü Emre, "Bu sebepten dolayı vatandaşlarımızın gördükleri her türlü linki tıklamamaları gerekiyor. Her dönemde bizim siber suçların profil ve Ar-Ge çalışması yapmakta ve o dönemin meşhur olan linklerini hazırlamaktadırlar. Örneğin 'kadına şiddete hayır' linki gibi giriş linkleri hazırlayarak mağduriyetler meydana geliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için bilmediğimiz her linke tıklamamamız gerekiyor. Tıklanılan linklerde ise telefonlarımıza veya giriş yaptığımız bilgisayarlardaki bilgilere virüs yerleştiriyorlar ve yerleştirilen virüs sayesinde yapılan her işlem şüphelilerin de bire bir panellerine yansıyor. Daha sonra ise bu vatandaşların adına kredi kullanılıyor, değişik ödemeler yapılıyor. Bu nedenle bilmediğimiz her uygulamayı yüklemeyeceğiz, güvenliğini araştıracağız" şeklinde konuştu.